Wennigloh wird an Montag zur Baustelle.

Baustelle Bauarbeiten in Arnsberg-Wennigloh ab Montag

Arnsberg. In Arnsberg-Wennigloh starten am kommenden Montag umfangreiche Bauarbeiten.

Die Stadtwerke Arnsberg informieren darüber, dass am kommenden Montag, 10. August, umfangreiche Kanalarbeiten in den Straßen Am Born, Müssenbergstraße und Zur Alten Schule im Stadtbezirk Wennigloh beginnen.

Betroffen ist im ersten Bau­abschnitt die Straße Am Born (Kreisstraße 10) zwischen Hausnummer 18a und der Einmündung in die Müssenbergstraße (Landesstraße 735). Die Baustelle kann ab kommenden Mittwoch, 12. August, nur ortsauswärts in Richtung Bundesstraße 229 passiert werden, die Gegenrichtung wird über die B 229 – Abzweig Reigern – und L 735/Müssenbergstraße umgeleitet.

Abschluss Ende dieses Jahres

Die Zufahrt zum Steinbruch und zu den unterhalb der Baustelle befindlichen Häusern bleibt selbstverständlich frei. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten, die bei geeigneten Witterungsverhältnissen voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen, werden noch die Müssenbergstraße zwischen Am Born und Zur Alten Schule und danach die Straße Zur Alten Schule bis Zum Enkerhof abschnittsweise voll gesperrt.

Zeitnah werden die Stadtwerke auch darüber informieren.