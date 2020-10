Bald neues Bauland im Arnsberger Stadtbruch?

Arnsberg. Der Planungsausschuss wird sich in einer Sondersitzung mit dieser Thematik befassen. Am Dienstag, 6. Oktober, im Ratssaal des Rathauses.

Tut sich etwas in Sachen neue Baumöglichkeiten und Schaffung von neuem Wohnraum in Arnsberg? In der Sondersitzung des Planungsausschusses am kommenden Dienstag, 6. Oktober, jedenfalls könnten entsprechende Weichen gestellt werden.

Hintergrund: Das 2019 vom Stadtrat beschlossene Handlungskonzept „Zukunft Wohnen“, das bis 2030 die fachliche Grundlage für die Wohnungs- und Wohnbauflächenpolitik der Stadt bildet, sowie für ein gut aufeinander abgestimmtes Handeln aller Akteure auf dem Wohnungsmarkt sorgen soll, sieht - nach heutigem Stand - für Alt-Arnsberg bis 2030 eine leichte Unterversorgung mit Wohnbaugrundstücken.

Um hier nun rechtzeitig steuernd eingreifen zu können, wird sich der Planungsausschuss mit der Änderung des Bebauungsplanes A 33 „Stadtbruch“ befassen“.

Ziel: Ein nachfragegerechtes Angebot an Wohnbauflächen zur Verfügung stellen

Das Ziel: Um sowohl kurz- als auch mittel- bis langfristig im namensgebenden Stadtteil Arnsberg ein ausreichendes und nachfragegerechtes Angebot an Wohnbauflächen zur Verfügung stellen zu können, soll das 2007 beschlossene 1. Änderungsverfahren des Bebauungsplanes A 33 nun fortgeführt werden. Dieses Änderungsverfahren war unter anderen aufgrund der zur damaligen Zeit geringen Nachfrage nach Bauland nicht weiter verfolgt worden.

Unterstrichen wird der aktuell erkannte Handlungsbedarf jedoch nicht allein durch die prognostizierte Unterversorgung an Wohnbaugrundstücken, sondern es seien zugleich – so die Verwaltung in der entsprechenden Sitzungsvorlage - seit einigen Jahren steigende Verkaufszahlen von Grundstücken und angefragten / erteilten Baugenehmigungen zu registrieren. Was das bestehende Interesse an Eigenheimen ebenfalls verdeutliche.

Netto-Lebensmittelmarkt und Back-Shop stellen die Nahversorgung sicher

Der seit April 2003 rechtskräftige Bebauungsplan A 33 setzt für seinen Geltungsbereich ein „Allgemeines Wohngebiet“ fest.

Die zunächst sehr schleppende beziehungsweise stagnierende Vermarktung der Wohnbauflächen im ersten Bauabschnitt („Wohnen mit Weitblick“ - erschlossen und vermarktet von der Sparkasse Arnsberg-Sundern) ist mit der Ansiedlung eines Netto-Lebensmittelmarktes mit angeschlossenem Back-Shop, der die fußläufige Nahversorgung für das Neubaugebiet und die angrenzenden Flächen grundsätzlich sicherstellt, mittlerweile fast abgeschlossen und das Areal bereits überwiegend bebaut.

Zielsetzungen müssen an die heutigen Anforderungen angepasst werden

Der von der Sparkasse erschlossene Teilbereich des Baugebiets A 33 ist nahezu komplett bebaut. Foto: Achim Gieseke

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes in 2001 sollten eher größere Grundstücke und - in Anbetracht der Größe des Baugebietes von 19,6 Hektar - zwei Kinderspielplätze planungsrechtlich festgesetzt werden.

Nach nunmehr fast 20 Jahren bedürfe es aber einer Anpassung der damaligen Zielsetzungen an die heutigen Anforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die unter anderen eine städtebaulich verträgliche Verdichtung mit nachfrageorientierten Grundstücksgrößen und optimierter Erschließungsstruktur beinhalte.

Zudem wird aus heutiger Sicht seitens der Fachverwaltung ein Kinderspielplatz als ausreichend angesehen, so dass die im westlichen Teilgebiet für einen zweiten Spielplatz vorgehaltene Fläche ebenfalls der Wohnbaulandentwicklung zugeführt werden könnte.

Stadt: Der Bedarf auch an besonderen Wohnformen muss gedeckt werden

„Mit der Überplanung“, argumentiert die Verwaltung, „kann nicht nur eine zeitgemäße und angemessene Baustruktur und -dichte erzielt werden, sondern darüber hinaus dem Bedarf nach Baugrundstücken, insbesondere im Segment des Einfamilienhausbaus, aber auch nach besonderen Wohnformen und Mietobjekten entsprochen werden.“

Die Flächen befinden sich in Stadt- und Privatbesitz

Im östlichen Teil des Plangebietes befindet sich der Grundbesitz - abgesehen von den bereits bebauten Grundstücken - im Eigentum der Stadt. Demgegenüber gehören die Grundstücke im westlichen Plangebiet verschiedenen EigentümerInnen.

Aus diesem Grund wurde im Februar 2019 vom Planungsausschuss die Teilung des Plangebietes der 1. Änderung des Bebauungsplanes A 33 „Stadtbruch“ in zwei Teilbereiche - Teilgebiet A (östlich) und Teilgebiet B (westlich) - und die Fortführung des Planverfahrens zunächst für das Teilgebiet A beschlossen.

Nachfrage nach Baugrundstücken deutlich gestiegen

Aber aufgrund der nun deutlich gestiegenen Nachfrage nach Baugrundstücken vor allem im westlichen Teilgebiet B und der ansonsten doppelt, für jedes Teilgebiet immer aktuell zu erstellenden Gutachten zu Verkehrslärm, Verkehrsprognose und Artenschutz soll nunmehr die 1. Änderung des Bebauungsplanes A 33 für den gesamten Geltungsbereich beschlossen werden (siehe Grafik).