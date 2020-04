Autokino startet auf dem Parkplatz am Sorpedamm

Langscheid. Sundern hat bald ein Autokino: Im April und Mai laufen Filme auf dem Parkplatz am Sorpedamm in Langscheid. Tickets gibt es vorab online.

Am Sorpesee eröffnet ein Autokino. Von Mittwoch, 22. April, bis Sonntag 17. Mai, ist auf dem Parkplatz am Sorpedamm täglich um 16 und 20 Uhr sowie sonntags zusätzlich um 11 Uhr Prime-Time. Und das für die ganze Familie, oder am Abend auch mal in trauter Zweisamkeit. Tickets und Popcorn-Menü gibt es online.

Initiator ist Gastronom Johannes Lucas. „Meine Familie und ich sind wie alle anderen seit Wochen zu Hause. Ostersonntag beim Frühstück kam uns die Idee, dass ein Autokino bei uns an der Sorpe eine fantastische Idee ist. Damit kommt Farbe in den derzeit grauen Alltag und wir sind konform mit den Vorgaben des Landes NRW und der Bundesregierung“, sagt der Familienvater.

Direkt nach den Osterfeiertagen war die LED-Wand gebucht, die Anträge gestellt, Filmlizenzen beantragt, so dass es am kommenden Mittwoch, 22. April, um 20 Uhr mit der Premiere losgeht. Gezeigt wird zum Start die Neuverfilmung von „Der König der Löwen“ aus 2019.

Unter Einhaltung der derzeit notwendigen Schutzmaßnahmen gibt es auf der hochauflösenden über 50 Quadrameter großen LED-HD-Wand dann täglich, bis Sonntag, 17. Mai, eine breite Palette von Blockbustern, fantastischen Familienfilmen bis zu Klassikern. „Darüber hinaus planen wir aktuell noch das eine oder andere Sonderevent im Rahmen des Autokinos. Zunächst wollen wir aber erst einmal mit dem Kino in den nötigen Fluss kommen“, sagt Lucas.

Montag und Dienstag Angebote für Familien

Damit das Autokinoerlebnis auch ein echtes wird, kann bei der Ticketbuchung direkt Popcorn-Menü in zwei Größen inklusive Getränkeauswahl (von 8,90 Euro bis 10,90 Euro zzgl. möglicher Gebühren) mitgebucht werden. Beim Kino-Einlass werden die Tickets durch das geschlossene Fenster gescannt, die Menü- Übergabe erfolgt ebenfalls nach den aktuellen Hygienevorgaben. Der Eintritt für zwei Personen beträgt je Auto 20 Euro. Jeder weitere Erwachsene (nur Familienmitglieder ab 16 Jahre) bezahlt 5 Euro zzgl. möglicher Gebühren.

Jeden Montag und Dienstag gibt es Familientickets zum Sonderpreis von nur 10 Euro. Diese Tickets sind in erster Linie Personen und Familien vorbehalten, die in systemrelevanten Berufen der Corona-Krise tätig sind. Der Erlös daraus wird benachteiligten Kindern in der Region zur Verfügung gestellt.

Hier gibt es weitere Informationen, das komplette Programm und Tickets.