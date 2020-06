Aus Arnsberger Jagdrevier Kamera und Werkzeug gestohlen

Arnsberg. In einem Jagdrevier an der Hellefelder Höhe gab es mehrere Diebstähle sowie mutwillige Sachbeschädigungen an Waldmaschinen.

In ein Jagdrevier an der Hellefelder Höhe wurde die Polizei am Mittwoch gerufen. Das Revier befindet sich unterhalb des Kompostwerks. Unbekannte Täter hatten eine aufgestellte Wildkamera entwendet. Hierzu mussten sie einen Schutzkasten aufbrechen. Aufgrund einer umgefallenen und hierdurch beschädigten Uhr ist davon auszugehen, dass die Täter am 22. Juni um 22.30 Uhr zuschlugen.

An einem Hochsitz in unmittelbarer Nähe beschädigten die Täter ein Dach. Im Hochsitz fanden der Jäger mehrere Brandspuren. Zudem beschädigten die bisher unbekannten Täter mutwillig mehrere Waldmaschinen, welche im Bereich des Hochsitzes gelagert wurde. Auch Maschinenzubehöre wie Bolzen, Hammer und Splinte wurden entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter Telefon 02932 - 90 200 entgegen.