Aufruf der Jäger zu Schutz vor Corona - Fest noch offen

Neheim. Wird das Jägerfest stattfinden? Die Entscheidung ist offen. Nun läuft der Aufruf: „Wer im Sommer feiern will, der muss jetzt zu Hause bleiben“

Den öffentlichen Appellen von Medizinern und Politikern, zum Schutz vor einer Corona-Infektion möglichst zu Hause zu bleiben, schließt sich der Neheimer Jägerverein an. Per Facebook hat der Jägerverein jetzt einen Aufruf publiziert, der mit dem Foto eines früheren Jägerfestes kombiniert wurde. In großen Buchstaben ist zu lesen: „Bleibt zu Hause!“ Darunter steht: „Wer in diesem Sommer feiern will, der muss jetzt zu Hause bleiben.“ Unsere Zeitung sprach mit dem Oberst des Neheimer Jägervereins, Heinrich Veh, über die Frage, ob das Jägerfest, das vom 14. bis 17. August 2020 stattfinden soll, auch durchgeführt wird. „Darüber ist noch nicht entschieden. Wir warten jetzt erst mal die Entwicklung ab“, sagte Heinrich Veh.

„Absage bei höherer Gewalt“ steht schon in Verträgen

Um bei einer kurzfristigen Absage nicht mit hohen Regress-Ansprüchen rechnen zu müssen, will Veh in den noch nicht geschlossenen Verträgen einen Passus einsetzen, wonach der Verein auch aus eigenen Stücken und aus eigener Wertung der Verhältnisse das Fest kurzfristig absagen könnte, wenn der Verein es für erforderlich hält. „Den Passus ,Absage bei höherer Gewalt’ haben wir schon lange in unseren Verträgen“, so Veh.

Angesichts der sehr dynamischen Entwicklung bei der derzeit starken Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland und der derzeit nicht möglichen Vorhersehbarkeit, wann ein Höhepunkt bzw. dann auch ein Ende der Pandemie in Deutschland erreicht ist, kann der Jägeroberst derzeit keine Prognose zur Frage „Jägerfest 2020 - ja oder nein“ abgeben.

Aufruf des Jägervereins Neheim Foto: Privat

