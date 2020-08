Auffahrt Neheim der A445 in Richtung Brilon gesperrt

Straßen NRW beseitigt in der Nacht auf Freitag Fahrbahnschäden im Bereich der A445-Auffahrt Neheim in Fahrtrichtung Brilon.

Neheim. Um Fahrbahnschäden zu beseitigen, wird die A445-Auffahrt Neheim eine Nacht lang gesperrt.

Donnerstagnacht (vom 6. auf den 7. August) sperrt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Anschlussstelle Neheim in Fahrtrichtung Brilon die Auffahrt. In der Zeit von 19 Uhr bis morgens um 6 Uhr werden in der Auffahrt Fahrbahnschäden beseitigt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Straßen.NRW investiert in diese Maßnahme 16.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Anschlussstelle trotzdem nutzen.