Attacke in Dortmund: Ermittlungen gegen Mann aus Möhnesee

Symbolbild. An einem Taxistand am Hauptbahnhof Dortmund kam es zum Streit der zwei Männer.

Dortmund/Möhnesee. Bei einem Streit am Hauptbahnhof Dortmund ist ein Mann aus Möhnesee handgreiflich geworden. Ermittlung auch wegen judenfeindlicher Beleidigung.

Mit einer abgebrochenen Bierflasche hat ein 56-Jähriger aus Möhnesee am Dortmunder Hauptbahnhof einen 49-jährigen Mann angegriffen. Zuvor soll der Angreifer den 49-Jährigen judenfeindlich beleidigt haben.

Der Vorfall geschah bereits am späten Freitagabend an einem Taxistand am Hauptbahnhof, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der russischstämmige 56-Jährige soll dort den 49-Jährigen aus Lünen im Vorbeigehen gefragt haben, „ob er Jude sei“, berichtete die Polizei. Als der Lüner ihn aufforderte, einfach weiterzugehen, soll der 56-Jährige verbal ausfallend geworden sein. „Anschließend zerschlug er eine Glasflasche und griff den 49-Jährigen mit dieser an“, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen informierten eine Streife der Bundespolizei. Der Lüner setzte sich unterdessen auch körperlich zur Wehr und schlug den Angreifer zu Boden. Weitere Zeugen sollen dann beide Männer voneinander getrennt haben.

Die Polizisten nahmen den 56-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet - und wegen Beleidigung und Volksverhetzung. (Red.)