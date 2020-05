Arnsbergerin Anna Baulmann tritt bei Landratswahl an

Arnsberg. Bündnis 90/Grüne nominieren die Arnsbergerin Anna Katharina Baulmann als Landratskandidatin bei der Kommunalwahl.

Der Kreisverband Bündnis 90/Grüne schickt die Arnsbergerin Anna Katharina Baulmann bei der Kommunalwahl 2020 am 13. September als Kandidatin auf den Posten des Landrates ins Rennen

„Wir freuen uns, dass den Bürgerinnen und Bürgern mal ein ganz neues Angebot gemacht wird“, teilt Sprecherin Verena Verspohl mit. Sie trete mit einem klaren Kilmaschutzprofil und „Erfahrung im Kreis“ an. Der Kreisverband ist überzeugt von der Kandidatin. „Sie hat die Weite der Themen im Auge und überzeugt durch ihre Souveränität“, heißt es in einer ersten Presseerklärung. Anna Katharina Baulmann könne die Orte und Dörfer zusammenbringen und sie auf die besonderen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. „Sie bietet dem HSK ein starkes Angebot an, das wir von Herzen gern unterstützen“, so Verena Verspohl.