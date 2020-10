Neheim. Im Interview spricht Unternehmerin Diana Rahmann (Herdringen) über Hygiene in Praxen und Kliniken, ihre Zielstrebigkeit und gefährlichen Dreck.

Das Thema Desinfektion und Sterilisation ist in aller Munde. Die Angst vor dem Corona-Virus hat für die Notwendigkeit von Hygienestandards sensibilisiert. Für Arztpraxen und Krankenhäuser ist das nichts neues. Geprüft werden sie schon seit vielen Jahren verbindlich durch unabhängige Prüflabore. Eines ist davon die Witherm GmbH aus dem Neheimer Binnerfeld. Mit Diana Rahmann, seit diesem Jahr alleinige geschäftsführende Gesellschafterin, sprach unsere Zeitung über Patientensicherheit, Hygiene und Maßnahmen.

Frage: Welche Rolle spielt Hygiene in Praxen und Kliniken?

Natürlich eine große Rolle. Und das nicht erst seit Beginn der Pandemie. Es gab ja vorher schon die Furcht davor, gesund zum Arzt zu gehen und krank nach Hause zu kommen. Es ist immer wieder von nosokomialen Infektionen zu hören, die sich Patienten bei Krankenhaus- oder Praxisaufenthalten zugezogen haben. Vor der Pandemie war insgesamt bei den Menschen die Desinfektion und Sterilisation aber kaum ein Thema. Hygiene war dabei auch vorher schon ein ernstes Problem.

Zur Person: Diana Rahmann Diana Rahmann ist seit 2020 alleinige Geschäftsführerin und Inhaberin der Witherm GmbH. Die 48-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Herdringen. Sie hat drei Kinder im Alter von 14, 15 und 19 Jahren. Mitglied der Geschäftsführung von Witherm ist sei bereits seit 2014. Nach der Realschule Hüsten besuchte sich das Berufskolleg in Olsberg, begann ein Chemiestudium, machte eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin und wechselte 2007 in das Arnsberger Prüflabor Witherm GmbH.

Was hat sich jetzt für Ihre Arbeit geändert

Für uns nichts großartig. Die Validierung der Aufbereitungsprozesse von medizintechnischen Produkten mit der Überprüfung der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der aus dem OP kommenden verschmutzten Instrumente, läuft weiterhin. Bei Praxen und Kliniken war dieses Bewusstsein ja schon vorher da. Jetzt hoffe ich, dass sich dieses Verständnis aber auch in der Bevölkerung durchsetzt. Da dürfen wir nicht wieder in alte Muster verfallen. Man sagt zwar immer ‘Dreck reinigt den Magen’, doch hat der Dreck sich in den Jahren verändert.

Was meinen Sie damit?

Er ist gefährlicher geworden - zum Beispiel durch multiresistente Keime, die durch den Antibiotikaeinsatz immer widerstandsfähiger werden. Da kann sich noch vieles verändern. Ich hätte vor kurzem noch nie daran gedacht, dass uns alle ein Virus mal so lahmlegen kann. Ich glaube aber fest daran, dass es ein natürlicher Virus ist.

Schaut ihr Prüflabor auch auf Maßnahmen, die Viren unschädlich machen?

Viren im freien Raum sind ja relativ einfach außer Gefecht zu setzen. Man kann sie durch Hygiene bekämpfen. Bei Bakterien ist das nicht so einfach - sie haben eine Hülle und gegen sie ist schwerer vorzugehen. Bei der Aufbereitung von medizinischen Instrumenten ist immer vom Schlimmsten auszugehen.

Um medizinische Instrumente und deren Reinigung geht es bei der Validierung von Aufbereitungsprozessen in Praxen und Kliniken. Foto: Witherm

Wie haben Ihre Kunden auf Corona reagiert?

Die sind auch in dieser Zeit eigentlich gelassen geblieben und haben konsequent ihre Schutzkonzepte umgesetzt. Es ist eine tolle Entwicklung, dass die Praxen und Kliniken alles richtig machen wollen, wenn es um die Hygiene geht. Das war abauch schon ihr Eigeninteresse vor der Corona-Pandemie. Wir werden deshalb auch nicht als Kontrolleure gesehen. Wir wollen helfen, dass die Reinigungen optimal laufen.

Was macht die berufliche Beschäftigung mit dem Thema Hygiene in Praxen und Kliniken mit Ihnen selber als Patient?

Ich gehe eigentlich entspannter durchs Leben, weil ich ja gemerkt habe, dass auf allen Seiten der Wille und das Interesse vorhanden ist, mir als Patienten Sicherheit zu bieten. Ich bin von Natur aus kein ängstlicher Mensch, weiß aber auch, was mich an Keimen und Viren erwarten könnte. Eine Hypochonder sollte sicher nicht in unserem Beruf arbeiten.

Sie sind keinen gewöhnlichen Weg gegangen, der Sie am Ende aber doch zur Inhaberin des Unternehmens machte. Wie kam es zu den Umwegen?

Nach der Schule machte ich die Ausbildung zur Chemisch Technischen Assistentin und studierte dann Chemie. Das war mir aber zu viel Theorie. Ich bin eher praktisch veranlagt. Über eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin lernte ich die Praxisorganisation kennen und bekam dann das Angebot, bei Witherm anzufangen. Mit nach und nach zunehmenden Arbeitszeiten passte das zu meiner Familiensituation. Technik hat mich immer interessiert. Da habe ich mich reingekniet und Fortbildungen ohne Ende gemacht. Irgendwann kam dann die Anfrage, ob ich die Firma nicht auch übernehmen möchte. So bin ich in die Aufgabe hereingewachsen. Ich denke mir immer, ich kann alles erreichen, wenn ich es nur will.

Wie fühlt es sich nun an als Chefin?

Ich finde es spannend, mit Menschen zu arbeiten und Führungsaufgaben zu übernehmen. Ich setzte mir immer Ziele: Und das Ziel hier ist, dass ich eine gute Chefin sein möchte. Ich bin dabei, hier eine moderne Führung aufzubauen. Da kriege ich von den Mitarbeitern so viel zurückgegeben.

Sind für Prüflabore denn noch genügend Fachkräfte zu finden im Sauerland?

Tatsächlich ist es nicht einfach, Außendienstmitarbeiter zu gewinnen. Da haben wir auch dezentrale Regionalmitarbeiter, die dann nicht so viel herumfahren müssen. Im Innendienst sind auch viele Teilzeitkräfte beschäftigt - alles Quereinsteiger und alle aus Arnsberg und Sundern. Es ist etwas stark frauenlastig, was ich aber auch gut finde, weil diese hier ihrer Familiensituation angepasste Arbeitsbedingungen finden. Im Labor bei den Biologisch Technischen Assistentinnen haben wir auch nur Frauen.

Umzug ins Binnerfeld

Die Firma Witherm GmbH wurde 1990 vom Diplom-Ingenieur Josef Wiesenthal gegründet. Bis 1990 war die Messtechnik bestimmenden Geschäftsbereich, seit 2005 steht die Validierung von Aufbereitungsprozessen in Praxen und Kliniken im Mittelpunkt. Rund 1500 Erst- und Revalidierungen werden derzeit pro Jahr vorgenommen.

Witherm-Mitarbeiterinnen Heike Vinkemeier und Petra Drees. Foto: Martin Haselhorst

Seit 2014 ist die Witherm GmbH eines von vier deutschen akkreditierten Prüflaboren. Vom Standort in der Wannestraße zog das Unternehmen im Jahr 2019 in das Binnerfeld auf 340 Quadratmeter im „Binnerpark“. Damit verbunden war die Einstellung des Geschäftsbereiches der Messtechnik und der Ausbau des Analysenlabors.

Inzwischen hat der Betrieb 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - darunter acht Außendienstler. Beschäftigt sind Diplom-Physiker, Ökonomen, Medizintechiker, ein Sterilisationsleiter und biologisch-technische Assistentinnen.