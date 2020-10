Arnsberger Schlossberg wird jetzt ins beste Licht gerückt

Arnsberg. Die neuen Leuchten sparen Energie und lassen sich auch in der Helligkeit regulieren. So könnte sogar nachts „die Sonne aufgehen“.

Die neue Beleuchtungsanlage auf dem Schlossberg ist fertiggestellt, nach einem Probelauf wird am Freitag, 23. Oktober, bei Einbruch der Dämmerung auf den „roten Knopf“ gedrückt. Und auch eine neue Fahne flattert stolz auf dem Turm und signalisiert: „Hier hat sich etwas getan“.

Pressegespräch auf dem Vorplatz des Ostturms: Der Nieselregen hat erfreulicherweise aufgehört und es besteht Hoffnung, dass die Kugelschreibertinte nicht sofort auf dem Schreibblock verwischt. Daniel Litver vom Team Energie beim Gebäudemanagement der Stadt Arnsberg erklärt: „Vor eineinhalb Jahren war keine der ursprünglichen Leuchten mehr in Betrieb, da bestand dringender Handlungsbedarf“.

Daniel Litver (Trilux)): „Wenn wir voll aufdrehen würden, ginge die Sonne auf“

Denn die alten Natriumdampfleuchten seien nicht mehr zu bekommen gewesen, moderne LED zudem mit einem halbierten Energieverbrauch deutlich günstiger. So habe ein alter Strahler bei Vollleistung 300 Watt verbraucht, die neuen Leuchten seien auf 40 Prozent herunterreguliert und verbrauchten in dieser Stellung lediglich 150 Watt. „Wenn wir voll aufdrehen würden, ginge die Sonne auf“, so Experte Litver.

Wie auch beim ersten Projekt zwischen 2002 und 2008 (Infobox) wurde auch diesmal das heimische Unternehmen Trilux mit ins Boot geholt, ebenso bestand von Anfang an intensiver Kontakt zum Arnsberger Heimatbund, der Anfang des Jahrtausends die Beleuchtung der Schlossruine initiiert hatte, wie der damalige Projektleiter Eberhard Schulte jetzt vor Ort erinnerte.

„Käfige“ schützen Scheinwerfer vor Vandalismus und Steinschlag

Durch die neue Beleuchtung sind die historischen Mauern der Schhlossruine wie Mosaiksteine zu erkennen (von links): Torsten Erk (Trilux), Michaela Röbke (Stadtplanerin Arnsberg), Daniel Litver (Stadt-Gebäudemanagegment), Bürgermeister Ralf Paul Bittner sowie Eberhard Schulte (Arnsberger Heimatbund). Foto: Wolfgang Becker

„Wir haben aber aktuell kein neues Gesamtkonzept erstellt,“ erklärte Daniel Litver das Prozedere, „weil sich die Lichtplaner schon vor vielen Jahren Gedanken dazu gemacht haben“.

So wurden in den vergangenen Wochen 16 Strahler an 13 Standorten ausgetauscht, die Steuerung erfolgt über Funk, Zeitschaltuhr und das Signal der Straßenbeleuchtung. Die Elektro-Montage hatte die heimische Firma Frohwein übernommen, die Grünschnitt- und Zaunbauarbeiten der Gartenbaubetrieb Rubarth.

So wurden auf die „Käfige“, in denen die Scheinwerfer verbaut sind, jetzt Deckel aufgesetzt, um die hochwertigen Lampen vor Vandalismus und Steinschlag zu sichern. Denn es komme leider immer wieder vor, dass Leute kleinere, aber auch größere Felsbrocken vom Plateau der Ruine auf die Lampen werfen würden.

„Die Mitte Alt-Arnsbergs ist jetzt bestens beleuchtet“

Zurück zum Ortstermin: Über den alten Wehrgang gelangt die Gruppe auf die nördliche Seite des ehemaligen Prunkschlosses. Das schwache Licht der Handyfunzeln verhindert so gerade ein Stolpern auf dem historischen Boden. Wohl dem, der wie Bürgermeister Ralf Paul Bittner, eine Taschenlampe dabei hat.

Auf der Nordseite erläutert Daniel Litver dann einen weiteren Vorteil der neu installierten Beleuchtung, die durch spezielles Farbenspiel die Strukturen der Schlossbergmauern rundum für den Betrachter wesentlich feiner erkennen lässt. „Die Mitte Alt-Arnsbergs ist jetzt bestens beleuchtet“.

Die Beleuchtung ist an die Straßenbeleuchtung gekoppelt

Später geht es zurück, wieder im spärlichen Licht der Mobiltelefone und der vereinzelten Taschenlampen, und wieder über den ehemaligen Eingangsbereich des Schlosses die dunkle Treppe hinunter zum Knappensaal. Aber der Ausflug hat sich gelohnt, denn mit der neuen Schlossberg-Beleuchtung ist eine weitere Aktion zur Aufwertung des Stadtteils Arnsberg für Bürger und Gäste erfolgreich abgeschlossen worden.

Die Beleuchtung ist an die Straßenbeleuchtung gekoppelt und wird nun mit der Dämmerung eingeschaltet. Wochentags wird der Schlossberg dann bis 23 Uhr ins rechte Licht gesetzt, am Wochenende bis 24 Uhr. Um 5 Uhr morgens wird die Beleuchtung dann für die Frühaufsteher wieder ein- und mit Eintritt der Morgendämmerung zusammen mit den Straßenlampen wieder ausgeschaltet.