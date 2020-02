Arnsberger Pennäler verfeinern ihr Wissen über die Tafel

Bei der Arnsberger Tafel gibt es in jedem Jahr Praktikanten, aber in diesem Frühjahr ist es doch etwas anderes. „Wir wollten nicht ein oder zwei aufnehmen, sondern haben uns gleich für eine Gruppe entschieden“, erklärt der Vorsitzende der Tafel, Peter Hoscheidt.

Die Gruppe umfasst aktuell sieben Schülerinnen und Schüler des Neheimer St. Ursula-Gymnasiums (SUG), die dort in diesem Jahr ihr fälliges Sozialpraktikum ableisten. Jedes Jahr und in jedem Schuldurchlauf sind die Schülerinnen und Schüler aus der Einführungsphase von der Schule aus verpflichtet, sich an „Compassion – die Würde des Menschen achten“ zu beteiligen. Für Sofie (15), Emilia (15), Jule (16), Nicolas (17), Lena (16), Magdalena (16) und Jonas (15) vom SUG eine völlig neue Erfahrung.

Arnsberg 100 Ehrenamtliche Die Arnsberger Tafel hat aktuell rund 100 ehramtlich tätige Mitarbeiter. In den Städten Arnsberg und Sundern werden von der Tafel rund 3500 Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Das Sozialprojekt Compassion am SUG soll Schüler der Einführungsphase für die sozialen Bedürfnisse sensibilisieren.

„Ich hatte bislang noch keinen Bezug zur Arnsberger Tafel und deren Arbeit“, sagt Nicolas. Bei ihm habe es nur grobes Wissen über die Institution in Neheim und ihre Arbeit gegeben. Nicht anders geht es auch den anderen Teilnehmern des diesjährigen Sozialprojektes, doch alle haben sich ganz bewusst auf die Tafel eingelassen. „Ich habe mich für das Praktikum bei der Tafel richtig bewerben und vorstellen müssen“, erinnert sich Jule. Die grundlegende Idee dazu sei von der Schule gekommen, die Umsetzung nun von den Schülern.

Das Besondere an ihrem Sozialpraktikum ist nämlich, dass sich die Schüler nicht einfach nur in die Arbeit der Tafel einbringen und dabei Waren auspacken, sortieren oder anordnen: Die sieben Schüler verbinden mit ihrer zweiwöchigen Arbeit bei der Tafel eine Untersuchung und einen Auftrag. „Wir möchten viel über die Tafel und die Menschen erfahren, die dorthin kommen“, beschreibt Sofie die Idee. Und nicht nur das, es geht den Schülern auch darum, die Tafel und ihr Hilfsangebot in der Stadt bekannter zu machen. Deshalb haben sie eigenständig einen Fragebogen entworfen, mit dem sie schon in der Neheimer Hauptstraße unterwegs waren. „Kennen Sie das Konzept der Tafel?“ oder „Haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihre Altersvorsorge gemacht?“ – das sind einige der sieben Fragen, die sie insgesamt mindestens 50 Passanten stellen konnten.

Altersarmut ist ein wichtiges Thema

„Altersarmut ist ein wichtiges Thema für uns, wir möchten aber auch die Wirklichkeit sehen“, sagt Nicolas vom SUG. Einen Blick auf die Lebenssituation der Tafel-Kunden habe man zusammen mit dem Leiter der Tafel schon bekommen. Alle wissen, dass die Kunden je zu einem Drittel Geflüchtete, ältere Menschen und Alleinerziehende sind. Vor allem die älteren Menschen haben die Schüler im Blick, möchten ihnen die Scheu vor einem Besuch bei der Tafel nehmen. „Wir haben deshalb schon einen Flyer entworfen, der die Tafel mit ihrer Arbeit vorstellt“, beschreibt Emilia aus dem Projekt. Über die Institution Tafel hatte auch sie sich vorher noch nicht viele Gedanken gemacht. Am Ende ihres Sozialpraktikums werden bei allen nicht nur die Arbeit der Tafel und die Menschen, die sich besuchen, hängen bleiben. Auch Lebensmittelverschwendung und Sozialfragen bleiben für die Schüler zurück. „Ich bin sehr überrascht über die großen Mengen an Lebensmitteln, die hier zusammen kommen“, gesteht Lena. Und immer wieder habe man bei der Umfrage zur Tafel auch Kritik gehört: Zum Beispiel, dass Menschen lange in der Kälte warten müssten. Für Magdalena bleibt auf jeden Fall der Gedanke an Überproduktion und Lebensmittelvernichtung im Kopf.

Nachdenklich macht alle, was aus den Backstuben an Brötchen geliefert wird – für alle keine Wunder, wenn doch erwartet werde, dass die Auslagen bis in den späten Abend stets mit frischer Ware bestückt sein müssen. Richtiger Kontakt zu den Kunden der Tafel ist in ihrem Projekt eher selten. „Ich möchte nicht so gerne selber das Obst herausgeben müssen“, sagt Magdalena. Da habe sie schon von negativen Erlebnissen gehört. Dass die Arbeit der Tafel aber eine wichtige sei und in der Gesellschaft ihre Berechtigung hat, ist den Schülern aber schon sehr bewusst geworden. „Die Arbeit der Schüler im Praktikum ist für uns sehr hilfreich“, erklärt Peter Hoscheidt von der Arnsberger Tafel. „Jeder hier muss auch helfen, aber an den Ideen in den Köpfen sind wir noch stärker interessiert“, so der Leiter der Arnsberger Tafel.