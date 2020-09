Bei einer Radtour am Möhnesee verhakt sich das Rad des Arnsbergers mit dem eines Bochumers. Beide stürzen.

Unfall Arnsberger Pedelec-Fahrer stürzt bei Tour am Möhnesee

Arnsberg/Möhnesee. Bei einer Radtour am Möhnesee verhakt sich das Rad eines 72-jährigen Arnsbergers mit dem eines Radlers aus Bochum.

Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Arnsberg ist am Freitag, 11. September, gegen 14.30 Uhr auf dem Fahrradweg am Südufer in Richtung Stockum gestürzt.

Als ihm auf dem Radweg ein 63-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Pedelec entgegenkam, verhakten sich die beiden Lenker der Räder und die Radler kamen zu Fall. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach der Untersuchung wieder verlassen konnte. Der 72-Jährige wurde vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt.