Arnsberger Jugendliche rocken den Gottesdienst

Bei den jungen Veranstaltungen innerhalb der evangelischen Kirche in Arnsberg fühlen sie sich so richtig wohl: Hier können sie auch stets ihre Zielgruppe erreichen – junge Menschen, die sich zum Teil auf Gott, zum Teil aber auch auf ihre Musik einlassen möchten. Die Kirchenrockband mit dem Namen „No Limiz“ kennt keine Grenzen, wenn es um den Brückenschlag zur Jugend geht.

Arnsberg Gründung im Jahr 2003 Seit der Gründung der Band 2003 haben schon über 30 vor allem jungen Menschen bei „No Limiz“ mitgespielt. Bereits vor 15 Jahren wurde eine CD mit Liedern von „No Limiz“ aufgenommen und rund 100 Mal verkauft. Perspektivisch gibt es für Ostern 2020 die Idee, mit der Band ein ganz besonderes Konzert zu spielen.

Jetzt fand wieder einer der Band-Höhepunkte statt, „Rock Christmas“. Und das, obwohl in drei Positionen neue Mitglieder in die Band gekommen sind. Schlagzeuger Vincent Huß, Sängerin Hanna Förster und Gitarristin Kira Malschofsky mischen jetzt auch mit.

Mehrere Neubesetzungen

„Die Gründung der Band liegt schon etwas länger zurück“, erinnert sich Pfarrer Wolfram Sievert. Bereits 2003 ist die Idee einer Band aus der musikalischen Begleitung bei der Kinderbibelwoche entstanden. Daher kommt auch der Name der Band „No Limiz“, der ganz schnell gefunden wurde und heute Programm ist. Fast grenzenlos ist seine Begeisterung für Musik, schließlich spielt der Pfarrer selbst in der Band mit und singt auch. „Es gibt nur drei Dinge, die mich so richtig interessieren – Musik steht dabei ganz oben“, sagt Pfarrer Sievert. Die Arbeit mit jungen Menschen in der Kirche sei das Schöne an der Sache.

In den letzten 16 Jahren hat die Band „No Limiz“ das Schicksal vieler jugendlichen Initiativen ereilt. Persönliche Entwicklung und der Gang in die Ausbildung haben in der Jugend-Rockband der evangelischen Kirche ihre Spuren hinterlassen. Immer wieder hat es eine Neubesetzung gegeben, manche Mitglieder wollen sich vom Team und der Idee aber nicht trennen. Müssen sie auch nicht. Die 18-jährige Nora Haake ist schon seit 2015 Mitglied bei „No Limiz“ und eines der „Goldkehlchen“, wie Pfarrer Sievert die drei Sängerinnen gerne vorstellt.

Mit Marie Georg und Anna Förster geben sie der Band eine Stimme. „Es gibt eine enge Verbindung zu allen Bandmitgliedern“, sagt Nora. Aber nicht nur das. Zu einer musikalischen Betätigung wie etwa in einem Chor sieht Nora einen großen Unterschied. „Wir können einen Teil zum Repertoire selber beitragen und eigene Ideen umsetzten“, schwärmt sie. Viele seien aber auch überrascht, dass sie mit 18 Jahren noch in der Kirchenband singe. „Dabei kann Kirche wirklich cool und spannend sein“, sagt Nora. „No Limiz“ spiele ja schließlich nicht nur Kirchenlieder.

Montage im Probenkeller

Jeden Montag finden die Proben statt, und da der übliche Probenraum in der Auferstehungskirche am Neumarkt derzeit wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, hat man sich kurzerhand in den Keller der Familie Haake an der Schlossstraße einquartiert.

Erst seit September im Team spielt Kira Malschofsky in der Band mit, akustische und E-Gitarre beherrscht sie gut. „Über drei Jahre bin ich immer wieder gefragt worden, jetzt bin ich auch musikalisch soweit“, sagt sie selbstbewusst. Man könne sich gut in die Band einbringen und ohne Druck spielen. Der Spaß an der Musik bleibe in der Band einfach erhalten. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung für die musikalischen Verpflichtungen im Jahr, denen man sich gerne widmet.

Konfirmation, Kinderbibeltage und die speziellen Jugendgottesdienste in der evangelischen Kirche werden mit einem Repertoire gestemmt, das aus eigenen Liedern und Coverstücken besteht. Rund zehn große Events gibt es für die Band im Jahr, gespielt wird nämlich auch auf Gemeindefesten oder Hochzeiten. „Wenn wir spielen, gibt es gleich einen lebendigen Gottesdienst“, sagt Pfarrer Sievert.

Eine Altersbegrenzung gibt es bei „No Limiz“ nicht. „Glaube ist schon eine wichtige Grundlage, um sich einzubringen“, erklärt Nora. Und im Glauben könne man auch frei sein, wie das Engagement mit der Band zeige.