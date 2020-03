In einem Land, wo andere ihren Urlaub verbringen, hat es einen Herdringer zum Helfen verschlagen. André Weide war drei Monate lang als Flüchtlingshelfer für die Organisation „Lowtech-With-Refugees“ in Griechenland tätig. Genauer gesagt auf der Insel Lesbos, im völlig überlaufenen Flüchtlingslager Moria. Warum er ohne Handy, Laptop und mit teils erschreckenden Eindrücken zurück nach Deutschland gereist ist, berichtet der 42-Jährige im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Weide, mit welcher Einstellung sind Sie im Spätsommer 2019 auf die Insel Lesbos gereist?

Weide: Meine Erwartungen waren niedrig. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es das Schlimmste sein wird, was ich in meinem bisherigen Leben je gesehen habe. Dort angekommen, hat mich die Situation schon erschrocken. Es sah aus wie im Slum, die Menschen hausen in Zelten und bauen sich Konstruktionen aus Holzpaletten.

Arnsberg Drei Monate auf Lesbos André Weide ist 42 Jahre alt und wohnt in Arnsberg-Herdringen. Von Anfang September bis Anfang Dezember 2019 war er drei Monate lang als Flüchtlingshelfer für die Organisation „Lowtech-With-Refugees“ im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos tätig. Zuvor hat er in einem Hammer Flüchtlingsheim als Hauswart gearbeitet.

Wie sind Sie auf die Insel Lesbos gereist – und warum überhaupt?

Mit meinem eigenen Fahrzeug und einer Fähre. Die ersten Tage habe ich auch in meinem geräumigen Auto geschlafen, bis ich für mehrere Wochen in eine kleine Wohnung ziehen konnte. Ich war bislang Hauswart für eine Flüchtlingsunterkunft in Hamm, habe Kontakte zur Flüchtlingshilfe geknüpft und erfahren, dass ein Helfer für Lesbos gesucht wird. Ich habe sozusagen einen Kollegen abgelöst und einfach mal was Neues gewagt.

Herdringer hilft beim Aufbai von Unterkünften im Flüchtlingslager auf Lesbos. Foto: privat

Wie genau haben Sie dort geholfen?

In einer Flüchtlingsschule habe ich einen Deutschkurs gehalten und die Schüler betreut. Zudem habe ich gemeinsam mit Flüchtlingen aus einfachen Ressourcen kleine Öfen gebaut, ihre Zelte verbessert, Handys repariert und einen Fahrradunterstand errichtet. Bei allen Aufgaben haben die Flüchtlinge mitgeholfen. Es soll nämlich kein Geschenk, sondern auch eine Beschäftigungsmöglichkeit darstellen. Sie haben die Situation im Flüchtlingslager Moria angesprochen.

Können Sie die Lebensumstände dort genauer beschreiben?

Mit jeder Woche, die ich im „Dschungel von Moria“ war, kamen mehr Flüchtlinge an. Viele stammen aus Afghanistan. Moria ist terrassenförmig angelegt, die beliebtesten Plätze für Zelte sind ganz unten an der Straße. Je später man nach Lesbos kommt, desto höher muss man sein Quartier aufschlagen. Dort ist man weit weg vom Zentrum mit improvisierten Bäckereien, Friseuren, Shops und Sanitäranlagen. Strom gibt es nur knapp acht Stunden täglich, damit die Rechnung bezahlt werden kann. Die Menschen haben sich aus Holz, Plastik, Metall und Müll eine eigene Stadt aufgebaut. Dementsprechend sieht es aber auch aus.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme in Moria?

Es wird immer enger im Lager. Jede noch so kleine Lücke wird genutzt, um ein Zelt aufzubauen. Die Sanitäranlagen waren ursprünglich für rund 3000 Menschen konzipiert, jetzt leben dort etwa 16 000 Menschen. Die hygienischen Standards sind katastrophal, viele Flüchtlinge leiden unter Magen-Darm-Problemen. Auch das tägliche Essen, das die griechische Armee bereitstellt, bekommt ihnen oftmals nicht. Viele backen deshalb ihr eigenes Fladenbrot oder versuchen sich etwas zu kochen. Außerdem kippt die Stimmung bei der Bevölkerung. Denn durch das Flüchtlingslager bleiben die Touristen aus, auch wir Helfer wurden bedroht oder bestohlen.

Haben Sie diese Erfahrung am eigenen Leib machen müssen?

Ja. Kurz vor meiner Abreise wurden Handy und Laptop aus meiner Wohnung gestohlen. Ich habe auch gehört, dass Autos, die man Flüchtlingshelfern zuordnen kann, zerstört oder in Brand gesetzt wurden. Auch Behörden- und Polizeiwillkür habe ich erfahren.

Wie war denn Ihr Umgang mit den Flüchtlingen? Wie wurden Sie aufgenommen?

Der überwiegende Großteil war sehr freundlich, zuvorkommend und voller Gastfreundschaft. Die Menschen haben dort sehr wenig und teilen ihre Nahrungsmittel dennoch. Ich wurde zum Essen eingeladen und habe auch mal einige Nächte mit Flüchtlingen in einer heruntergekommenen Lagerhalle geschlafen. Es gab nur wenige aggressive Menschen, aber die gab es auch in meinem vorherigen Job als Hauswart.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Welche Wünsche haben diese Menschen? Wie ist ihr Bild von Deutschland?

Fast alle Flüchtlinge wollen nach Deutschland, in die Schweiz oder die Niederlande. Ihre Erwartungen an Deutschland sind riesig. Auch nach Jahren der Flüchtlingswellen hält sich dieses idealisierte Bild. Die Menschen leben von großer Hoffnung. Sie nehmen Gefahren auf sich, verzichten auf vieles und lassen alles für ihren Traum zurück. Nicht wenige sind nach ihrer Ankunft in Deutschland enttäuscht, denn auch hier lässt sich nicht sofort ein Bilderbuchleben aufbauen.

Jetzt stellt die Corona-Pandemie die Welt auf den Kopf. Sind Ihre ursprünglichen Pläne, erneut nach Lesbos zu fahren und zu helfen, damit hinfällig?

Ja, vorerst schon. Ich hatte vor, im April nach Lesbos zu reisen. Wegen des Corona-Virus ist das aber keine Option mehr. Sorgen habe ich auch, wenn sich das Virus in dem dicht besiedelten Lager ausbreitet. Die Menschen sind ohnehin schon geschwächt. Sollte sich die gesundheitliche Lage beruhigen, werde ich es Ende des Jahres noch einmal in Erwägung ziehen.