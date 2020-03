Arnsberg. In Arnsberg will die CDU mehr Frauen und mehr junge Kandidaten in die Politik einbeziehen. Auf dem Weg dahin gibt es Kampfabstimmungen.

Mehr Frauen und mehr junge Leute wollte die CDU Arnsberg als Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen – so lautete das erklärte Ziel. Bei der Mitgliederversammlung löste das einige Kontroversen aus und sorgte auch für eine überraschende Kampfabstimmung.

Sieben Direktkandidatinnen (den Parteikolleginnen zufolge sogar acht) wollte der Stadtverbandsvorsitzende Peter Blume zur Kommunalwahl präsentieren. Nun sind fünf Frauen unter den 23 Direktkandidaten. „Das Ergebnis ist in dieser Hinsicht also nicht zufriedenstellend“, so Blume bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung. „Wir wollen in unserer Partei einen Querschnitt unserer Gesellschaft abbilden, das muss unsere Zielmarke sein.“

Arnsberg Klaus Büenfeld ist Ehrenvorsitzender Klaus Büenfeld ist zum Ehrenvorsitzenden des CDU-Stadtverbands Arnsberg ernannt worden. 18 Jahre lang war er Vorsitzender des Stadtverbands, vor eineinhalb Jahren gab er das Amt an Klaus Blume weiter. Die Laudatio für Büenfeld hielt der parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser, der vor Büenfeld Stadtverbandsvorsitzender war. Büenfeld zieht sich aus dem aktiven Politikbetrieb zurück, sicherte den Kandidaten bis zur Kommunalwahl aber seine volle Unterstützung zu und ermutigte sie: „Nehmt es in die Hand, macht es als Mannschaft in aller Fröhlichkeit.“

Einen Ausgleich für die wenigen Direktkandidatinnen will der Vorstand über die Reserveliste erreichen: Darauf sind Männer und Frauen jeweils im Wechsel aufgeführt. Auf den Stadtverbandsvorsitzenden Peter Blume an Platz eins folgt die Vorsitzende der Frauen-Union Christina Reuther, danach jeweils weitere männliche und weibliche Parteimitglieder abwechselnd. „Ich denke das ist ein besonderes Zeichen“, so Blume. Zudem habe man bewusst Bewerber auf vordere Listenplätze gesetzt, die erstmals für den Rat kandidieren wollen. Auf den zehn vorderen Listenplätzen finden sich sechs Erstbewerber.

Mehr Frauen für den Kreistag

Diskussionsstoff und eine Überraschung bot die Besetzung der Bewerberliste für die Kreistagswahl. Sieben Wahlbezirke gibt es, sechs Männer waren genannt und eine Kampfabstimmung kündigte sich an: Für den Wahlbezirk Voßwinkel/Herdringen/Holzen/Müschede trat Willy Willmes aus Müschede erneut an. Er ist erfahrenes Kreistagsmitglied und derzeit Vorsitzender des Ausschusses „Umwelt, Landwirtschaft und Forsten“.

Der Arnsberger CDU-Vorstand hatte als weibliche Gegenkandidatin bereits im Vorfeld Regina Scholz aus Voßwinkel gewinnen können. Sie engagiert sich stark ehrenamtlich und ist Mitglied im Bezirksausschuss Voßwinkel/Bachum.

Im Kreistag erfahrener Mann versus Frau ohne überörtliche politische Erfahrung – diese Wahl hatten die CDU-Mitglieder. Während die Müscheder für Willy Willmes warben, bekam Regina Scholz ebenfalls Untersützung aus ihrem Heimatdorf. Der Faktor Erfahrung sei als Kriterium schwierig, meinte der Voßwinkeler Michael Kauke, schließlich müsse Regina Scholz ersteinmal die Chance bekommen, sie zu sammeln und sich zu beweisen.

Dem pflichtete Christina Reuther im Namen der Frauen-Union bei: „Ich finde diesen Schwung, den sie mitbringt, sollten wir unterstützen“, sagte sie. „Es ist wichtig, dass die Sichtweisen der Frauen berücksichtigt werden.“ In geheimer Abstimmung setzte sich Regina Scholz schließlich mit 100 zu 35 Stimmen gegen Willy Willmes durch, der seiner Nachfolgerin als Erster gratulierte.

Ärger über „nicht offen geführte Kandidatur“

Für die meisten Anwesenden überraschend kam eine weitere Kampfabstimmung: Der Arnsberger Johannes Verhoeven schlug die langjährige Bezirksausschussvorsitzende Marie-Theres Schennen als Gegenkandidatin für den ebenfalls erfahrenen Kreistagsbewerber Ludger Maas vor. Schennen hat keinen Platz mehr bei der Kommunalwahl, ihn nimmt Janis Zimmermann von der Jungen Union ein – denn schließlich sollten auch jüngere Kandidaten gefördert werden.

Wenn man die Gesellschaft abbilden wolle, müsse man aber auch die Anliegen der Senioren vertreten, argumentierte Verhoeven. Daher schlage er Schennen vor. Während viele überrascht waren von dem Vorschlag und spontan neue Wahlzettel gedruckt werden mussten, war Nicole Jerusalem aus dem Vorstand vorbereitet. Sie warb für Schennen als „feste Größe im Stadtteil Arnsberg“. Sie sei bürgernah und kompromissfähig, das habe sie als Vorsitzende des Bezirksausschusses bewiesen.

„Nicht sehr glücklich“ fand Dirk Ufer, Vorsitzender des Arnsberger Ortsverbands, das Vorgehen. Er sei gar „erzürnt über diese nicht offen geführte Kandidatur“. Worauf Anke Kalina entgegnete, so funktioniere eine Demokratie, jeder könne sich während der Mitgliederversammlung als Kandidat ins Gespräch bringen oder vorschlagen lassen. In der Abstimmung bekam Schennen schließlich 99 Stimmen, Maas nur 38. Somit sind nun zwei der sieben CDU-Kandidaten für den Kreistag Frauen.

Der Stadtverbandsvorsitzende Peter Blume bedankte sich ausdrücklich für das Engagement der langjährigen Kreistagsmitglieder Willy Willmes und Ludger Maas. Er bedauerte den Ausgang der Wahl für sie persönlich, zeigte sich aber erfreut über die Bewegung innerhalb der CDU sowie die hohe Beteiligung an der Mitgliederversammlung. In schwierigen Zeiten für die Volkspartei sei der Zusammenhalt wichtig.

Die CDU-Ratskandidaten im Überblick

Die Direktkandidaten für die 23 Wahlbezirke sind: Andreas Sedlaczek (Voßwinkel/Bachum), Elisabeth Bormann (Bergheim/Ohl), Klaus Humpe (Totenberg/Neheim-Mitte), Andreas Dieck (Binnerfeld/Neheim-Süd), Lars Post (Müggenberg/Rusch), Marcel Kaiser (Erlenbruch/Neheim-Ost), Wolfgang Schäfer (Moosfelde), Gerhard Webers (Unterhüsten/Rumbecker Holz), Michael Peters (Hüsten-Mitte/Flammberg), Lena Eggenhofer (Hüsten-Ost), Michael Brüne (Herdringen/Mühlenberg), Theo-Josef Nagel (Holzen/Wiebelsheide), Christoph Hillebrand (Müschede), Christina Reuther (Bruchhausen), Dirk Ufer (Breitenbruch/Niedereimer/Schreppenberg), Peter Blume (Wennigloh/Obereimer), Janis Zimmermann (Arnsberg-Mitte), Chantal Debus (Arnsberg-Süd), Nicole Jerusalem (Arnsberg-Neustadt/Regierung), Jochem Hunecke (Arnsberg-Neustadt/Ost), Stefan Kempen (Arnsberg-Stadtbruch/Uentrop), Christoph Kraas (Oeventrop-Dinschede/Glösingen) und Christoph Schmidt (Oeventrop-Mitte).

Plätze auf der Reserveliste

Auf den vorderen 20 Plätzen der Reserveliste stehen in folgender Reihenfolge: Peter Blume, Christina Reuther, Marcel Kaiser, Nicole Jerusalem, Christoph Hillebrand, Lena Eggenhofer, Jochem Hunecke, Elisabeth Bormann, Gerhard Webers, Chantal Debus, Christoph Schmidt, Andreas Cloer, Katja Pohlmann, Michael Brüne, Nina Hartmann, Dirk Ufer, Gisela Wilms, Wolfgang Schäfer, Alexandra Heiland-Kremer und Christoph Kraas.

Die Reserveliste kommt zum Einsatz, wenn einer Partei verhältnismäßig mehr Sitze zustehen als diejenigen, die über Direktmandate besetzt werden. Ist ein Kandidat der Reserveliste bereits über ein Direktmandat in seinem Wahlbezirk gewählt, kommt der jeweils nächste auf der Liste zum Zuge. Im aktuellen Rat mit insgesamt 48 Mitgliedern hat die CDU 22 Sitze.

Die Kandidaten für die Kreistagswahl

Für die sieben Wahlbezirke zur Kreistagswahl treten für die CDU Regina Scholz (Voßwinkel, Herdringen, Holzen, Müschede), Friedrich Nies (Neheim I), Michael-Robert Wittershagen (Neheim II), Werner Ebbert (Hüsten), Sascha Walenta (Arnsberg I), Marie-Theres Schennen (Arnsberg II) und Bernd Liesenfeld (Oeventrop).