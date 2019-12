Arnsberg. Die Arnsberger Christdemokraten wollen ihre Kompetenzen in Sachen Digitalisierung bündeln und über den anstehenden Wahlkampf hinaus einsetzen.

Arnsberger CDU legt Fokus auf Digitalisierung

Der CDU-Stadtverband Arnsberg will das Wissen in Sachen Digitalisierung aus den eigenen Reihen und darüber hinaus stärker nutzen. In einem im Frühjahr gegründeten Arbeitskreis sind zunächst Mitglieder zusammengekommen, die im IT-Bereich heimischer Wirtschaftsunternehmen arbeiten sowie Stefan Kempen als Vorsitzender. Er ist Professor im Fachbereich Elektrotechnik der Fachhochschule Dortmund.

„Digitalisierung ist mit Chancen und Risiken verbunden, wir wollen die gesamte Bandbreite beleuchten“, sagt Kempen. Dabei gehe es darum, Mandatsträger der eigenen Partei zu beraten, aber auch dei Arnsberger Bürger zu informieren.

„Für uns als Stadtverband sind zwei Stoßrichtungen wichtig: die Modernisierung der Verwaltung mit Straffung von Abläufen und die Nutzung digitaler Medien im Stadtverband selbst“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Peter Blume.

Parteibuch soll keine Grenze bilden

Letzteres wohl auch im Hinblick auf die Kommunalwahl 2020 – auch wenn sich Kempen dagegen wehrt sie als alleinige Motivation für die Gründung des Arbeitskreises zu sehen. „Sicher spielt der Wahlkampf eine Rolle“, sagt er. „Aber das Thema ist weit über alle Wahlkämpfe hinaus wichtig.“

Wenn die Fokussierung auf das Thema Digitalisierung der Profilschärfung der Partei diene, sei das durchaus erwünscht – es handele sich aber ausdrücklich nicht um ein reines Wahlkampfthema. „Es muss auch kein Arbeitskreis sein, der durch ein Parteibuch abgeschlossen ist“, so Kempen. Wer sich dem Thema widmen wolle, sei willkommen.

„Wir wollen diejenigen sein, die Themen vorantreiben“, sagt Janis Zimmermann. In der Arbeit in Ausschüssen und Rat habe es sich in der Vergangenheit bereits bewährt, „nicht nur durch die Parteibrille“ zu schauen, meint Blume. Das sei aus seiner Sicht umso wichtiger für die politische Arbeit der Zukunft.

Konkrete Projekte sollen folgen

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben es sich in ihren ersten Treffen zum Ziel gesetzt, Workshops und Vorträge zu organisieren, Chancen der Digitalisierung herauszuarbeiten und beratend tätig zu sein. Im kommenden Jahr sollen konkrete Projekte folgen, es gebe bereits mehrere Ideen – in welche Richtung diese gehen, das wollten die Beteiligten noch nicht verraten.