Arnsberger Bandprojekt „HuB’s Good“ sucht noch Musiker

Arnsberg. Das Arnsberger Bandprojekt „HuB’s Good“ braucht noch Verstärkung – Schlagzeuger, Trompeter und Tontechniker bitte ganz schnell melden!

Der Name ist Programm: „HuB’s Good“ steht – (vielleicht etwas) grob übersetzt – für „Holz und Blech macht Spaß“. Dahinter wiederum steht ein Arnsberger Bandprojekt, das schon seit einigen Monaten regelmäßig musiziert – und bereits zehn Musikerinnen und Musiker umfasst. Komplett ist die Combo aber noch nicht, wie Manfred Kerl bemerkt. „Wir brauchen noch je einen Mann – oder eine Frau – für Schlagzeug und Trompete“, sagt der Mitbegründer. Und eine tontechnisch versierte Hilfe wäre auch nicht schlecht – als Unterstützung bei Gesamtproben und – später – auch während Auftritten.

Arnsberg Auftritt im August 2020 mit zehn Stücken geplant Wer sich ausführlich über das Bandprojekt informieren möchte: Nähere Informationen und Einblicke in das Wirken der Band, samt Fotos und Klangbeispielen, gibt es im Internet, auf der Homepage https://www.hubs-good.de/ „Wir wollen gerne im August 2020 mit ca. zehn Stücken auftreten“, setzt sich die Band zum Ziel – und ergänzt: „Dazu müssen und wollen wir unser Zusammenspiel weiter entwickeln, lockerer werden und mehr improvisieren...“

Apropos Auftritte: Im Kunst­sommer 2019 haben „HuB’s Good“ schon vor Publikum ihr Können gezeigt – und dabei begeistert.

Verstärkung zu finden, sollte also kein Problem sein; und Manfred Kerls’ Idee – in den Medien mal die Werbetrommel rühren – greifen wir gerne auf. Doch was genau erwartet die Neuen eigentlich?

Wer spielt schon mit?

Neben Manfred (Gitarrist/Arrangeur) und seiner Frau Dagmar Damkowski-Kerl (Flöten) gehören Helma Busemann (Akkordeon) und Stefan Luetkens (Geige) zum „inneren Kern“; die Vier hatten sich schon als Vorgänger-Gruppe „Amuretto Folkdrops“ der internationalen Folkmusik verschrieben. Schnell wuchsen die Ex-„Folkdrops“ um sechs auf zehn Aktive: Die Arnsberger Dorothea Schäfer (Klavier) und Martin Burgard (Posaune), Volker Scherding (Saxophon) und Dirk Döring (Percussion), beide aus Unna sowie, aus Kamen, Sandra Sütering (Klarinette) und der aus Hamm stammende Gerhard Peter (Kontrabass) sorgen für deutlich mehr Holz und Blech.

Aber auf Trompete und Schlagzeug warten „HuB’s Good“ noch...

Was wird gespielt?

Was wird gespielt? „Unser Repertoire ist am besten mit dem Begriff Ethno-Woodwind & Brass-Musik zu beschreiben“, erläutert Arrangeur Kerl. „Unsere Homepage liefert, u. a. mit Bildern und Klangbeispielen, nähere Info und Einblicke in das Wirken der Band“, so der Oeventroper weiter (siehe Infobox).

Wann wird gespielt?

Wann wird gespielt? Der Probenrhythmus richtet sich nach den Möglichkeiten aller Mitglieder. „In kleineren Besetzungen trifft man sich wöchentlich, Gesamtproben finden circa alle vier bis sechs Wochen statt – am Wochenende und in Arnsberg“, sagt Manfred Kerl.

Um während dieser Gesamtproben einen optimalen Gesamtklang entwickeln zu können, wünscht sich die – sicher bald ein Dutzend starke – Gruppe außerdem „eine engagierte, technisch kundige Person, der es nicht so sehr auf’s Geldverdienen ankommt, sondern für die musikalische Herausforderung und Mitgliedschaft im Team wichtig sind“. Wie gesagt, „Holz und Blech macht Spaß“ lautet das Motto.

Interessenten wenden sich bitte direkt an Manfred Kerl, per E-Mail an: info@hubs-good.de oder telefonisch, unter .