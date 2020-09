„Arnsberger ADAC Klassik“ ist auch kontaktlos ein Erfolg

Bruchhausen. Die Organisatoren des AMC Arnsberg haben ein tragfähiges Hygienekonzept auf die Beine gestellt.

Für die „28. Arnsberger ADAC Klassik“ hieß es „Kontaktlos mit Oldtimer und Youngtimer durch das Land der 1000 Berge“.

Die AMC-Organisatoren der Rallye besprechen letzte Details. Foto: Achim Benke

Knapp über 70 Fahrzeuge starteten am Samstagmorgen auf die 150 Kilometer lange Strecke durch das Hochsauerland. „Es ist dieses Mal alles anders und ganz neu für uns. Eine Premiere“, so Heinz Schulte-Hobein, 1. Vorsitzender des AMC Arnsberg.

Er hat für diese Veranstaltung ein Hygienekonzept erstellt, mit den zuständigen Behörden besprochen und bekam die Genehmigung.

Bislang nur vier Fahrten in Pandemie-Zeit

Schulte-Hobein sind nur vier Fahrten-Veranstaltungen bekannt, die in Pandemiezeit in NRW organisiert wurden. „Es lag sicherlich daran, dass die anderen Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte stattfinden“, meint der Vorsitzende.

Er hat im Dezember 2019 mit der Planung der Klassik-Fahrt begonnen und konnte diese Mitte März 2021 komplett umgestalten. Ende Juni war die Teilnehmerliste voll. „Es wurde alles online verteilt. Nur das Bordbuch wurde am Start ausgegeben“, betont die AMC-Geschäftsführerin Bettina Behrensdorf.

„Es gibt keine Mittagspause, kein Abendessen wie sonst“

Die Teilnehmer trafen sich Samstag auf einen großen Parkplatz in Bruchhausen und wurden von dort in „Fünfer-Paketen“ zum offiziellen Start an der Schützenhalle Bruchhausen abgerufen. Dort bekamen sie das Bordbuch mit den „chinesischen Zeichen“ und ein Lunch-Paket. Es musste noch eine unterschriebene Corona-Erklärung abgegeben werden. Ohne Unterschrift gab es keine Teilnahme.

„Es gibt keine Mittagspause, kein Abendessen wie sonst. Für 200 Teilnehmer kann man das nicht einfach organisieren. Wir haben aber reichlich Zeit eingebaut und eine Stunde Pause eingeplant. Es gibt gute Lokale auf der Strecke. Wir haben Empfehlungen ins Bordbuch aufgenommen“, so Schulte-Hobein.

Diesmal unterwegs nur zwei Soll-Zeit-Prüfungen

Nach sieben Stunden mussten die Teilnehmer an der Sauerländer Spanplatte die letzte Prüfung ablegen. „Danach geht es nach Hause. Keine Abschlussfeier mit Siegerehrung. Die Platzierungen werden online bekannt gegeben und die Preise zugeschickt“, erklärt AMC-Sportleiter Andre Behrensdorf.

Vor dem Start der „28. Arnsberger ADAC Klassik“ gab es das Bordbuch und ein Lunchpaket. Mittagspause und Abendessen fielen diesmal Corona zum Opfer. Foto: Achim Benke

Die Tour konnte in der Idealstrecke „Touristisch“ oder „Sportlich“ gefahren werden. Der Fokus ist auf die klassengemäßen Orientierungsaufgaben gelegt worden - mit nur zwei Soll-Zeit-Prüfungen.

Auffällig: Rolls Royce „Corniche II“

Mit der Startnummer 7 starteten Maximilian Keggenhoff und Sandra Schander in einer Isetta 250 (BMW), Baujahr 1960. Seit Jahren ist die Arnsberger Isetta dabei. „Erst der Vater und nun der Sohn. Ich kenne sie seit 2002“, weiß Schulte-Hobein.

Das auffälligste Fahrzeug war die Startnummer 59, ein Rolls Royce „Corniche II“ Cabrio (Baujahr 1986) aus Minden. Am Steuer und Beifahrersitz zwei Damen in royal blauen Etuikleidern mit Rolls Royce-Emblem. Auf dem Rücksitz ein großer Teddybär im blauen Kleid, Kette, Krone und Mund-Nasen-Schutz.

Arnsberger ADAC Klassik: „Hauptsache wir können fahren“

Für die Teilnehmer stand eben der Spaß im Vordergrund. Sie bedauerten aber, dass man sich nicht untereinander austauschen konnte. „Hauptsache wir können Fahren, die Landschaft genießen und dabei Aufgaben lösen. Spaß werden wir haben“, betont Ann-Cathrin Kahlert mit ihren drei Freundinnen im Peugeot 205 CJ (1989).

Heinz Schulte-Hobein lobte die Teilnehmer, dass sie sich sehr korrekt an die Hygienebestimmungen gehalten haben. „Ich möchte mich bei der Bruchhausener Schützenbruderschaft für die gute Zusammenarbeit bedanken. Die Zu- und Abfahrt sind ideal für einen Start.“