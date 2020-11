Arnsberg: Windkraftprojekt digital präsentiert

Abstände zur Wohnbebauung, verändertes Landschaftsbild, Eingriffe in Flora und Fauna – die Bedenken von Anwohnern aus Wennigloh und Müschede gegen das rund um beide Ortsteile geplante Windenergieprojekt wurden während einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend thematisiert. Ob diese Bedenken auch zerstreut werden konnten, bleibt offen; wohl auch dem Format der Veranstaltung geschuldet, denn: Corona bedingt flimmerte der Infoabend im Livestream via You Tube auf dem PC.

Zusammenschluss von Müschedern und Wenniglohern Vortragende Teilnehmer der Infoveranstaltung waren neben Hubertus Vollmer-Lentmann auch Dieter Hammerschmidt (Stadt Arnsberg, Fachdienstleiter Umwelt/Ressourcen), Dr. Frank Bergen (Gutachter, ecoda GmbH, Dortmund) sowie als Vertreter der Beratungsgesellschaft „BB Wind“ (Münster) Christoph Austermann und Marco Stähle. Die Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss ausschließlich von Bürgern aus Müschede und Wennigloh. Die Gesellschaft wurde im Februar 2016, damals als Energiekontor Sauerland GmbH & Co. KG, gegründet, jeder Müscheder/Wennigloher kann bis heute einen Anteil am geplanten Bürgerwindpark erwerben.

„Livestream beendet – danke für’s Zuschauen“: Um 22.10 Uhr fiel der Vorhang; nachdem die Projektierer der „Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG“ über drei Stunden lang umfassend informiert hatten. Die „Krux“ dabei: „Die Chatfunktion ist für den Livestream deaktiviert“, war auf dem Bildschirm zu lesen. Aus organisatorischer Sicht wohl verständlich, doch fehlte dem Event aus diesem Grund der „Biss“, sprich, die bei Präsenzveranstaltungen gewohnte, oft emotionale, Diskussion.

Was nicht heißt, dass die Zuschauer, bis zu 200 Interessierte verfolgten den Abend, nicht zu Wort kamen – per E-Mail waren Fragen zugelassen.

„Etwa 25 Mails, teils mit mehreren Fragen, hatten wir im Vorfeld erhalten“, berichtet Hubertus Vollmer-Lentmann am „Tag danach“ im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich glaube, wir sind auf alle diese Fragen eingegangen“, so der Geschäftsführende Gesellschafter der Bürgerwindgesellschaft Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG weiter. Noch offene Fragen werde er auch im Nachgang der Veranstaltung gerne beantworten, setzt der Sunderner auch in Zukunft auf Dialog (Kontakt siehe Textende).

Abstände größte Sorge der Anwohner

Größte Sorge der Anwohner, so wurde im Laufe des Abends deutlich, ist der Abstand zur Wohnbebauung. Zu dieser Frage positioniert sich Vollmer-Lentmann allerdings deutlich: Trotz aller Bemühungen sei es unmöglich, einen Abstand zur nächsten Wohnbebauung von 1000 Metern einzuhalten. „Aktuell ist ‘nur’ ein Abstand von 600 Metern möglich“, führen die Projektierer aus; das liege vor allem daran, dass weiter entfernte Flächen ungeeignet oder aufgrund der Weigerung der Eigentümer unmöglich zu nutzen sind. „Grundsätzlich wäre ein größerer Abstand auch für uns wünschenswert gewesen, aber wir können nicht weiter weg; dennoch besteht auch die Möglichkeit, mit den aktuellen Abständen eine Genehmigung zu erhalten“, sagt Hubertus Vollmer-Lentmann. Insbesondere die oft erwähnten 1000 Meter „Pflichtabstand“ seien aktuell gesetzlich nicht vorgegeben.

Dass das Projekt „Ängste weckt“, verstehe man in Reihen der Bürgerwindgesellschafter, doch „sachliche Probleme“ sehe man derzeit nicht – weder mit Blick auf die Abstände noch Bezug nehmend auf Landschaftsbild, Infraschall oder die Immobilienwertentwicklung.

Kontroverse Diskussion in Wennigloh

Doch nicht alles lässt sich versachlichen; bei einer Mail mit dem Inhalt „Stellen Sie die Dinger doch woanders hin, wo sie niemanden stören“ muss auch Hubertus Vollmer-Lentmann passen… Solche Beiträge zeugen allerdings davon, dass es durchaus unversöhnliche Windenergiegegner gibt und die Stimmungslage in den Dörfern derzeit schwankt.

Die Standorte der vier geplanten Windenergieanlagen (WEA). Foto: Aline Rinke / WP

In Wennigloh wird das Thema nach Informationen dieser Zeitung teils sehr emotional und auch kontrovers diskutiert...

Diese Diskussionen dürften auch noch eine ganze Weile anhalten, denn bis zur Entscheidung für oder gegen das Projekt wird einige Zeit vergehen. Die Einwendungsfrist läuft Ende November ab, mündet in einen Erörterungstermin, der im Februar 2021 in Meschede anberaumt ist. Sollten dort weitere Gutachten, Stellungnahmen oder Ähnliches eingefordert werden, würde sich eine mögliche Genehmigung verzögern.

Er hoffe auf Erteilung einer Baugenehmigung bis Ende nächsten Jahres, blickt Hubertus Vollmer-Lentmann in die Zukunft; 2022 wäre dann Baubeginn.

Wer mehr erfahren möchte oder weitere Fragen hat, findet die Inhalte der Info-Veranstaltung (in den nächsten Tagen) sowie Kontaktdaten auf der Internetseite der Bürgerwindgesellschaft:

Info/Kontakt: https://www.buergerwind-arnsberg.de/