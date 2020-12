Arnsberg: Was im Lockdown weiter möglich bleibt

Besonders betroffen: Simone und Jürgen Petrak bieten in Arnsberg „Kunstvolles aus dem Erzgebirge“ an, mit Schwerpunkt Weihnachtsartikel. Wer Räuchermännchen, Engel oder einen Herrnhuter Stern kaufen möchte, kann nun auf www.kunstvolles-aus-dem-erzgebirge.de bestellen, die Ware wird dann in Absprache geliefert.