Arnsberg: Warnung vor Anrufen falscher Polizisten

Am Mittwochmittag wurden der Polizei innerhalb einer Stunde sieben versuchte Betrugsfälle mit falschen Polizisten gemeldet

Arnsberg. Die Polizei warnt vor falschen Polizisten, die in Haushalten im Arnsberger Stadtgebiet anrufen. Am Mittwochmittag, 29. Juli, wurden der Polizei innerhalb einer Stunde sieben versuchte Betrugsfälle gemeldet. Bisher ist kein Schaden entstanden.

Warnung vor Betrugsmasche

Die Betrugsmasche besteht darin, dass ein angeblicher Polizist anruft und vor Einbrüchen warnt. Angeblich hätten sich schon mehrere Einbrüche in der Umgebung des Angerufenen ereignet. Deshalb rät der angebliche Polizist, Wertgegenstände an die Polizei vorsorglich zu übergeben. „Es kommt dann ein Polizist bei Ihnen vorbei“, heißt es dann am Telefon. Die Polizei warnt eindringlich vor diesen falschen Polizisten, die auch mit andere Vorwänden anrufen, um an Wertgegenstände zu gelangen.

Solche versuchte Betrügereien sollen sofort unter Telefon 02932/90200 in der Polizeiwache Hüsten gemeldet werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger es in den kommenden Stunden weiter versuchen werden! .