So soll es an der Hüstener Kleinbahnstraße, Höhe Einmündung Mühlenberg sein: Radfahrer sollen die RLG-Schienen in diesem Winkel queren und nicht einfach geradeaus weiterfahren. Sonst bleiben Radfahrer in den Schienen hängen. Deshalb wurde schon vor Jahren der Radweg an dieser Stelle verschwenkt.