Arnsberg: Polizei findet vermisste Kinder in Neheim

Oeventrop. Die drei vermissten Kinder aus Arnsberg sind in Neheim wieder aufgetaucht. Sie waren aus einem Heim in Arnsberg-Oeventrop verschwunden.

Gute Nachricht von der Polizei: Die seit Dienstag vermissten drei Kinder aus der Wohngruppe in Oeventrop sind wieder da. Nach Hinweisen von Mitschülern wurde zunächst der Junge am Donnerstagmorgen auf der Straße „Am Schindellehm“ in Neheim von der Polizei gefunden. Dieser gab Hinweise auf eine Wohnung in Neheim. Dort trafen die Beamten auf die beiden Mädchen sowie drei Männer.

Mann per Haftbefehl gesucht

Einen Mann nahmen die Beamten gleich fest. Der 24-jährige Arnsberger wurde aufgrund verschiedener Verstöße gegen das Waffengesetz per Haftbefehl gesucht. Die Kinder wurden zur Polizeiwache gebracht und zu ihrem Verschwinden befragt. Es ergaben sich keine Hinweise auf mögliche Straftaten oder strafbare Handlungen. Im Anschluss wurden die Kinder von Mitarbeitern der Jugendeinrichtung abgeholt.