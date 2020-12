Arnsberg: Verletzte Fußgängerin nach Unfall in Oeventrop

Oeventrop. Bei einem Unfall in Oeventrop wird am Dienstagmorgen eine Frau an einer Kreuzung angefahren und verletzt. Straße wieder freigegeben.

Eine Fußgängerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Oeventrop an der Kreuzung Kirchstraße/Oeventroper Straße schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die vorübergehend gesperrte Kreuzung ist für den Verkehr inzwischen wieder freigegeben.

Der Unfall war um kurz vor 8 Uhr von der Polizei über den Nachrichtendienst Twitter gemeldet worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sei die Frau von einem Fahrzeug angefahren worden. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um das Unfallopfer, während die Straße vorerst gesperrt blieb. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben.

