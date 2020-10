Arnsberg und Sundern: Tourismus im Corona-Herbst

Die Nachbarländer Belgien und Niederlande sind Corona-Risikogebiete und auch in Deutschland gibt es immer mehr Hotspots: Das beeinflusst auch das Tourismus-Geschäft in Arnsberg und Sundern.

Einen Rückgang der Buchungen verspüren vor allem die Hoteliers, die normalerweise einen hohen Anteil an Gästen aus Benelux haben. So zum Beispiel das „ibis Styles“ in Neheim. „Gäste aus dem Ausland können wir aktuell nicht beherbergen“, sagt der geschäftsführende Direktor Benjamin Schulze-Borgmühl.

Geldbuße bis zu 25.000 Euro Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist – aktuell zum Beispiel die gesamten Niederlande mit Ausnahme der Provinz Zeeland (Stand 9. Oktober) –, muss grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne. Es sei denn, er kann ein negatives Testergebnis vorweisen, wobei der Test nicht älter als 48 Stunden sein darf. Eine Missachtung der Quarantäneregeln kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich in jedem Fall beim Gesundheitsamt melden. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen bisher noch kein Beherbungsverbot für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten ausgesprochen.

Zwar gilt offiziell die Regelungen, dass auch Reisende aus ausländischen Risikogebieten beherbergt werden dürfen, wenn sie das negative Ergebnis eines Tests vorlegen, der maximal 48 Stunden her ist. Doch sei in der Praxis nicht umsetzbar, sagt Schulze-Borgmühl. Einen Test im Heimatland machen, auf die Analyse im Labor und das Ergebnis warten, die Koffer packen und ins Hotel im Nachbarland fahren – das alles innerhalb von 48 Stunden zu erledigen, sie quasi unmöglich.

Ferienhäuser sind begehrt

Dementsprechend würden Buchungen aus Benelux derzeit storniert beziehungsweise erst gar nicht getätigt. Die Buchungslage im ibis sei daher schlechter als im vergangenen Herbst, so Schulze-Borgmühl. Dabei hatten gerade die Urlaubsreisenden aus Belgien und den Niederlanden dem Hotel ein gutes Sommergeschäft beschert, das die entfallenden Geschäftsreisen hatte ausgleichen können.

Im Neheimer Dorint-Hotel und in den Ferienhäusern am Sorpesee hingegen ist der Anteil der Gäste aus den Nachbarländern geringer. „Wir sind bis zum Jahresende fast ausgebucht und ich hoffe natürlich, dass nichts mehr dazwischen kommt“, sagt Martin Levermann, Geschäftsführer der Sorpesee GmbH.

Gerade in Corona-Zeiten seien Ferienhäuser, in denen Familien unter sich bleiben können, besonders beliebt. „Ich hoffe, dass es kein Beherberbungsverbot für innerdeutsche Reisende in Nordrhein-Westfalen geben wird“, sagt Levermann und teilt damit die Hoffnung der anderen Gastgeber.

Verunsicherung bei Gästen

So auch die von Marion Steinberg, Chefin im Hotel „Steinbergs Wildewiese“. Dort steht das Telefon an der Rezeption aktuell nicht still, weil die Gäste viele Fragen rund um die Corona-Regeln haben. „Unsere Buchungslage ist nach wie vor stabil, aber die Verunsicherung bei den Gästen durch die wechselnden und unterschiedlichen Vorschriften ist groß“, sagt Steinberg.

Es erkundigten sich beispielsweise Gäste aus Hamm, welche Auswirkungen die Tatsache, dass sie in einem innerdeutschen Hotspot leben, auf ihren Urlaub im Sauerland haben. Die Antwort: Aktuell bedeutet das keine zusätzliche Einschränkung.

Eine Verwirrung der Urlauber durch die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer beklagt auch Schulze-Borgmühl. „Dieser Flickenteppich ist einerseits zu verstehen, andererseits sorgt er für sehr viel Unsicherheit bei den Gästen“, sagt er. „Dabei sucht man im Urlaub ja genau das Gegenteil, nämlich Entspannung.“

