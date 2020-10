Arnsberg/Sundern. Q2 des St. Ursula-Gymnasiums aktuell zur Stufenfahrt in Berlin. Andere Fahrten an Schulen in Arnsberg und Sundern abgesagt oder auf der Kippe.

Die Corona-Pandemie verändert den Schulalltag und mit ihm die Höhepunkte einer Schulllaufbahn. Klassen- und Stufenfahrten stehen in Arnsberg und Sundern auf der Kippe oder werden erst gar nicht geplant. Andere Schülerinnen und Schüler waren oder sind gerade unterwegs: So wie aktuell die Q2 des St. Ursula-Gymnasiums Neheim, die seit Beginn der Woche in Berlin verweilt.

Sundern: Klassenfahrten sind abgesagt Keine Experimente gibt es an der Realschule Sundern: „Wir haben alle Klassenfahrten abgesagt“, so Schulleiterin Renate Hackmann. „Es tut mir leid für unsere 6er, aber es ist der einzig richtige Weg.“ Die Eltern, so Renate Hackmann, hätten großes Verständnis aufgebracht. Auch das Gymnasium Sundern hat sämtliche Fahrten abgesagt, auch wenn sie gern durchgeführt worden wären. „Aber wir hätten große Bauchschmerzen bei der sprunghaften Entwicklung in Deutschland“, sagt Schulleiter Martin Barthel. Einzig durchgeführt werden Kursfahrten und Exkursionen, etwa ins Theater: „Aber da sind wir ganz allein“, so Barthel.

Eine Stufenfahrt in ein innerdeutsches Risikogebiet? „Das Ziel ist ja grundsätzlich okay, aber man muss halt aufpassen!“, sagt Schulleiter Bertin Kotthoff, „das persönliche Verhalten aller Fahrtteilnehmer ist entscheidend“. Für die 90 Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte gilt ein strenges Hygienekonzept - auch in Jugendherberge und Museen. „Wir wollten den Schülern diese Fahrt aber ermöglichen“, so Kotthoff. Zu verschieben war sie bei der Q2 nicht. Er vertraut auf ein hohes Maß an Eigenverantwortung, das gerade die Oberstufenschüler auch zuletzt rund um das Thema Maskentragen gezeigt hätten.

Weitere Klassenfahrten wird es in diesem Schuljahr beim SUG nicht geben. Die ursprünglich für nach den Herbstferien geplante Fahrt der neunten Klassen nach Rom anlässlich des 100. Geburtstag der Bistumsschule wurde verschoben. „Auch große Exkursionen finden nicht statt“, so Kotthoff.

Entscheidung über Skifreizeit

Die Oberstufenschüler des Gymnasiums Laurentianum in Arnsberg hatten bereits vor den Sommerferien in verschiedene europäische Städte fahren wollen, doch sämtliche Fahrten mussten abgesagt werden. Immerhin: Im vergangenen Schuljahr ist das Land für die Erstattung der bereits ausgelegten Kosten aufgekommen. Diese Regelung gibt es nun nicht mehr, umso genauer wollen Entscheidungen überlegt sein, meint Schulleiterin Beate Nordmann. Die Neuntklässler des Laurentianums hoffen auf ihre Fahrt zum Jochgrimm in Südtirol im Februar. „Dazu werden wir im November eine Entscheidung treffen“, so Nordmann. „In jedem Fall steht die Gesundheit über allem.“

Kosten können zum Problem werden In Hagen droht ein Lehrer auf den Stornierungskosten einer Klassenfahrt (Wetzlar) sitzen zu bleiben. Er hat unterschrieben. Für die Bezirksregierung in Arnsberg müssen die Eltern der Schüler für die Kosten einer abgesagten Fahrt aufkommen. Das Land erstattet bei Klassenfahrten ins Ausland die Kosten, wenn die Reisen noch vor den Herbstferien stattfinden sollten und wegen Corona bis 12. Juni abgesagt wurden.

MG nicht in Zwangslage

Die Leitung des Mariengymnasiums hat Fahrten nach London, Paris und Madrid für 2021 bereits abgesagt. Die Q2-Schüler dort hatten Glück, sie waren direkt nach den Sommerferien unterwegs und hatten keine Auslandsfahrten geplant. Schulleiter Herbert Loos ist froh, dass die Fahrten gut geklappt haben und aktuell bei steigenden Infektionszahlen in verschiedenen Teilen Deutschlands keine Entscheidung mehr ansteht: „Es ist schwierig, ich bin froh, dass wir aktuell nicht in der Zwangslage sind.“ Die Sechstklässler des Mariengymnasiums hatten auf ihre gemeinsame Zeit auf Norderney verzichten müssen, weil die dortigen Gastgeber aufgrund der Hygienevorschriften nicht die gesamte Stufe hatten beherbergen können. Ein kleines Trostpflaster sind Tagesausflüge: „Wandertage in der Region und an der frischen Luft sind ja kein Problem“, so Loos.

FSG will Q1-Fahrt verschieben

Am Franz-Stock-Gymnasium in Hüsten stellt sich diese Frage jetzt auch nicht: Die jetzige Q2 war schon im März zur Skifreizeit - und war damit mitten in die heiße Phase vor den Lockdown gekommen. Die 5. Klassen fahren nach Eversberg ins Sauerland - unter strengem Hygienekonzept. Stufenfahrten der aktuellen Q1 sollen in den Juni gelegt werden. „Über Ziel und Zeitpunkt soll aber noch die Schulkonferenz entscheiden“, so Oberstufenkoordinatorin Dr. Jenny Peters.

Sekundarschule Neheim plant optional

Die Agnes-Wenke-Sekundarschule in Neheim hat ihre Kennenlernfahrt der 5. Klässler an den Möhnesee in der Jugendherberge durchführen können. Die Skifreizeit der älteren Schüler wurde schon gecancelt. „Die Abschlussfahrt der Klasse 9 wird optional geplant“, so Schulleiter Andreas Schauerte, „unterschreiben werden wir aber nichts. Da muss im Frühjahr später nach Lage entschieden werden“.