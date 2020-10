Arnsberg und Sundern: Einzelhändler hoffen auf den Advent

Arnsberg/Sundern. Shopping an allen Adventssonntagen? Die Idee sorgt in Arnsberg und Sundern für Kritik und Begeisterung zugleich.

Die Einzelhändler in Arnsberg und Sundern setzen zum Ende des turbulenten Corona-Jahres auf die Wirkung von verkaufsoffenen Sonntagen. Das Vorhaben aus Düsseldorf, an allen Adventssonntagen sowie auch am 3. Januar die Öffnung der Geschäfte zu erlauben, kommt jedoch sehr unterschiedlich bei ihnen an.

Verwaltungsrichter äußern erste Zweifel In NRW gibt es den Vorschlag, dass Geschäfte an allen Adventssonntagen sowie am ersten Sonntag im neuen Jahr von 13 bis 18 Uhr öffnen können. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor – allerdings gibt es bereits Zweifel an der Gültigkeit der Regel, denn zum einen ist die Verordnung vorerst nur bis zum 31. Oktober gültig. Zum anderen hat das Oberverwaltungsgericht bereits weitere rechtliche Zweifel geäußert und auch die Gewerkschaft Verdi will die Regelung zu den verkaufsoffenen Sonntagen noch prüfen.

„Uns sind verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr gestrichen worden, aber man kann sie jetzt nicht alle mit Gewalt im Dezember nachholen“, meint Konrad Buchheister vom Verein „Aktives Neheim“. Er stehe dem Vorhaben der Landesregierung persönlich skeptisch gegenüber. „Ich bezweifle erstens die Sinnhaftigkeit und zweitens, dass vier oder fünf verkaufsoffene Sonntage in Folge genehmigungsfähig sein werden.“

Von daher halte man in Arnsbergs Einkaufsstadtteil Neheim an den ohnehin getroffenen eigenen Plänen fest. Die Läden öffnen zum Fresekenfest am Sonntag, 11. Oktober, und am dritten Adventssonntag, 13. Dezember.

Hygienekonzept erarbeitet

Für den kommenden Sonntag sei ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet worden, sagt Buchheister, es werde in der Neheimer Innenstadt zehn Säulen zum kontaktlosen Desinfizieren der Hände geben, ein Team werden Masken verteilen und mit großen Bannern wollen die Händler noch einmal auf die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam machen. Zudem sei die Anzahl der Schausteller in der Stadt um rund zwei Drittel reduziert worden.

Bereits genehmigt sind außerdem verkaufsoffene Sonntage am 18. Oktober im Rahmen des Hüstener Herbstes und am ersten Adventssonntag, 29. November, während des Arnsberger Weihnachtsmarktes. „Die Durchführung hängt natürlich in allen Fällen von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab“, teilt Stephanie Schnura, Pressesprecherin der Stadt Arnsberg, mit.

Freude in Sundern

In Sundern ist man beim zuständigen Stadtmarketing hoch erfreut über das Signal für zusätzliche verkaufsoffene Sonntage im Advent: „Als wir die Nachricht durchtelefoniert haben, war die Freude schon recht groß bei unseren Einzelhändlern“, berichtet Iris Reich von der Sunderner Genossenschaft. Der Grund sei einfach: „Viele erhoffen sich einen guten Besuch und auch entsprechende Einkäufe.“ Iris Reich und Kollegin Barbara Geuecke haben schon mit dem Ordnungsamt der Stadt Sundern gesprochen. Auch von dort habe es keine Einwände gegeben, da ja auch jeder Laden für sein Konzept verantwortlich ist.

Einer, der sich über die verkaufsoffenen Sonntage freut, ist Jodo Kaiser vom Modehaus Kaiser: „Wir werden jede Chance nutzen, den Laden zu öffnen“, erklärt er. Auch seine Angestellte sei froh darüber, denn sie wolle auch mal nicht nur aufräumen und warten, sondern auch wieder Kunden bedienen und beraten. „Und natürlich möchten wir die Lücke wieder aufholen, die uns durch den Wegfall des Stadtfestes Anfang September entstanden ist“, gibt Kaiser unumwunden zu.

Ähnlich sieht es Musa Alp vom Blumenladen „Alpenveilchen“: „Wir sind froh, dass das jetzt geht. Aber eigentlich möchten wir noch mehr machen, doch das ist alles eng zu überprüfen.“ In der Prüfung ist derzeit auch noch, ob der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Sundern seinen „Weihnachts-Treff“ durchführt. „Die Entscheidung wird in Kürze fallen“, ließen die Verantwortlichen vom Vorstand unsere Zeitung wissen.