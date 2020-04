Arnsberg: Unbekannter betrügt 87-Jährigen um tausende Euro

Arnsberg/Bruchhausen. Ein 87-jähriger Arnsberger wird von einem falschen Polizisten um mehrere tausend Euro betrogen. Die Polizei fahndet mit Bildern nach dem Täter.

Ein Arnsberger Senior ist von einem bislang unbekannten Täter betrogen worden. Der 87-jährige Geschädigte fiel bereits am 13. Juli 2019 auf die hinreichend bekannte Betrugsmasche des falschen Polizisten herein. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter.

Der Rentner übergab an seiner Haustür in Arnsberg an einen jüngeren unbekannten Abholer Bargeld in Höhe von 2400 Euro und seine Sparkassen / Sparda-Bank Debitkarte mit PIN. Noch am gleichen Tag erfolgten zeitnah von einem unbekannten Tatverdächtigen zwei Bargeldabhebungen an den Geldautomaten der Sparkasse in Arnsberg-Bruchhausen und Arnsberg in Höhe von je 1000 Euro.

Eine weitere Bargeldabhebung erfolgte in der Nacht am 14. Juli 2019, gegen 02.36 Uhr, bei der Sparkasse Lippstadt in Erwitte in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise. Fahndungsfotos und eine nähere Beschreibung des Gesuchten haben die Beamten online veröffentlicht.