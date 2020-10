Arnsberg: Trickbetrüger beklauen Frau (83) auf der Straße

Arnsberg. Ein Pärchen lenkt in Arnsberg ein älteres Ehepaar ab und klaut deren Geldbörse. Zeugen können die Täter beschreiben, nun fahndet die Polizei.

Mit einer gezielten Ablenkung gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag an die Geldörse einer 83-jährigen Arnsbergerin. Mit der entwendeten Debitkarte hoben die Täter anschließend Geld an einem Geldautomaten ab.

Um 10.25 Uhr räumte der Ehemann der Frau die Einkäufe aus dem Auto in ein Haus an der Wennigloher Straße. Hierbei wurde er von einer fremden Frau angesprochen. Diese fragte mit einem osteuropäischen Akzent nach dem nächstgelegenen Arzt.

Als sich der Arnsberger während des Gespräches zum Auto dreht, sah er einen Mann in der offenen Beifahrertür. Dieser nahm die Geldbörse der Ehefrau aus dem Auto und flüchtete mit seiner Partnerin in Richtung Jägerstraße. Nach etwa 150 Meter warfen die Täter die Geldbörse weg. Vorher hatten sie jedoch das Geld sowie die Debitkarte herausgenommen.

Zeugen beschreiben die Täter

Mehrere Zeugen wurden auf den Diebstahl aufmerksam. Sie konnten erkennen, dass das Paar in einen grauen BMW stieg. Dieser wurde von einem Mann gefahren. Am BMW war vermutlich ein Kennzeichen aus Oberhausen (OB) angebracht. Mit der Karte hoben die Diebe anschließend Geld an einem Geldautomaten auf der Straße „Am Schreppenberg“ ab.

Täterbeschreibungen: Mann: südosteuropäisches Aussehen, etwa, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, blaues Trikot von Real Madrid, schwarze Jogginghose Frau: südosteuropäisches Aussehen, etwa 30 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, schwarze zum Zopf gebundene Haare, schwarz-rote Jacke, schwarze Hose Eine Beschreibung vom Fahrer des BMW liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02932 - 90 200 entgegen.