Thomas Wälters Sachverstand ist in der Arnsberger Kommunalpolitik weiterhin gefragt.

Kommunalpolitik Arnsberg: Thomas Wälter für Die Partei in den Klimaausschuss

Arnsberg. Sollte der noch umstrittene Ausschuss eingerichtet werden, soll das langjährige Grünen-Ratsmitglied dort seinen großen Sachverstand einbringen.

Thomas Wälter, lange Jahre für die Grünen im Arnsberger Stadtrat und dann überraschend von den Grünen bei der Kommunalwahl im September nicht mehr aufgestellt, wird der kommunalpolitischen Arbeit erhalten bleiben:

Sollte der noch umstrittene Klimaausschuss eingerichtet werden, wird Wälter dort als „freier Vertreter“ für „Die Partei“ sein Fachwissen und seinen Sachverstand einbringen. „Die Partei“, die den Klimaausschuss als überflüssig ablehnt, stellt sich damit für den Fall auf, dass der Antrag von CDU/Grünen auf Einrichtung eine Ratsmehrheit findet.

Thomas Wälter „Ich gehe aber als ein überzeugter Grüner in den Klimaausschuss“

Er sei vor etwa drei Wochen von „Der Partei“ auf eine mögliche Mitarbeit in diesem Ausschuss angefragt worden, so Thomas Wälter, und habe sich dann nach Bedenkzeit und Rücksprache mit dem Kreisverband der Grünen - Wälter gehört als Sachkundiger Bürger der Kreistagsfraktion an - zugesagt.

„Ich gehe aber als ein überzeugter Grüner in den Klimaausschuss und muss mich auch keinem Fraktionszwang seitens Der Partei unterwerfen .“ Das waren seine Bedingungen.

Kein Interesse an Mitarbeit? „Von den Arnsberger Grünen bis heute keine Antwort“

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei auch das Verhalten der Grünen in Arnsberg gewesen: „Ich habe mich unmittelbar nach der Kommunalwahl schriftlich um Mitarbeit in der Ratsfraktion der Grünen beworben. Doch bis heute habe ich darauf noch nicht einmal eine Antwort erhalten.“