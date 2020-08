Arnsberg/Sundern: Zwischenbilanz nach Sturmtief „Kirsten“

Erste Bäume sind bereits durch das Sturmtief „Kirsten“ landesweit gefallen - auch in Arnsberg und Sundern.

Arnsberg/Sundern. Das Sturmtief „Kirsten“ sorgte in Arnsberg und Sundern für erste Einsätze. Insgesamt aber blieb Schlimmeres erspart.

Die Feuerwehr Arnsberg musste bereits am frühen Morgen um 6.30 Uhr ausrücken, als ein Baum auf die Straße über den Ochsenkopf nach Sundern gestürzt ist.

16.10 Uhr: Das Sturmtief „Kirsten“ weht zwar noch, offenbar aber hat es an Kraft verloren. „Alles ruhig“, sagt Feuerwehrsprecher Jürgen Voß aus Sundern am Nachmittag. Auch die Feuerwehr Arnsberg meldet: „Kein Alarm mehr!““.

14 Uhr: Aus den Wäldern in Arnsberg und Sundern wurde lokal von Schäden berichtet. Vorallem Baumkronen habe es oft erwischt, manchmal fielen auch ganze Bäume. Anderenorts sei nichts passiert.

11.20 Uhr: Einsatz für die Rettungskräfte am Sorpesee: Ein Segler wurde als leblos im Wasser liegend gemeldet. Die Wahrheit ist eine andere: Aufgrund des Sturmes war ein Segelboot mehrfach gekentert. Der erfahrene Segler konnte sich wieder an Bord begeben, das Boot aufrichten und zum Strandbad segeln. Dort ruhte sich der Mann dann auf der Wiese von den Strapazen aus. Die Sanitäter untersuchten ihn: Um 11.48 Uhr dann der Funkspruch: „Segler wohlauf. Einsatzende.“

11 Uhr: Die Polizei im Hochsauerlandkreis war im Kreisgebiet bis 11 Uhr bereits zu zehn Sturmeinsätzen in ganz HSK ausgerückt - auch in Arnsberg und Sundern. Nach Auskunft der Kreispolizei sei es aber noch nicht zu Straßensperrungen gekommen.

10.15 Uhr: Beim Sturm gefährdet sind die auch aus früheren ähnlichen Wetterlagen bekannten Straßen. So traf es um 10.15 Uhr auch die Wannestraße von Niedereimer nach Breitenbruch. Auch hier lag ein Baum auf der Fahrbahn.

6.30 Uhr: Auch in Sundern mussten im Ortsteil Hachen heute gegen 6.30 Uhr zwei umgestürzte Bäume beseitigt werden. Weitere Sturm-Einsätze gab es nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Jürgen Voß noch nicht.

Höhepunkt am Mittag

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist das Wetter am Mittwoch von einem Sturmtief geprägt. Im Flachland rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen um 70 Stundenkilometer und einzelnen Sturmböen (80 km/h). Im Bergland und im Aachener Raum seien aber auch einzelne schwere Sturmböen um 90 Kilometer pro Stunde möglich. Der Höhepunkt des Sturms wird demnach im Westen am späten Vormittag erreicht, im Sauerland gegen Mittag und im Osten am frühen Nachmittag. Dann sei verbreitet mit stürmischen Böen und Sturmböen zwischen 70 bis 85 km/h zu rechnen, lokal erreichen die schweren Sturmböen aber auch Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer – das entspricht Windstärke zehn. Im weiteren Tagesverlauf lasse der Wind dann nach, teilt der DWD mit.

Doch auch am Abend könne es noch vereinzelt Windböen (um die 55 km/h) geben, im Osten sogar noch stürmische Böen um 65 Stundenkilometer. Mit westlicher Strömung gelangt zudem mäßig warme Atlantikluft ins Land, wodurch es weiterhin unbeständig und mäßig warm bleibt. Am Mittwoch wird es dicht bewölkt und regnet vor allem im Norden. Die Höchsttemperatur beträgt dann 18 bis 22 Grad.