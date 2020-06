Arnsberg/Sundern: Sachbeschädigung in Schulen und Kita

Noch unbekannte Täter haben in Neheim die Fassade einer Kindertagesstätte an der Kapellen­straße beschmiert (Symbolbild).

Arnsberg/Sundern. Drei Sachbeschädigungen an zwei Schulen und an einem Kindergarten wurden der Polizei am Mittwoch in Sundern und Arnsberg gemeldet.

Auf dem Schulhof eines Gymnasiums an der Königstraße in Arnsberg beschädigten unbekannte Täter eine Außenlampe.

In Sundern rissen Vandalen eine Glaskuppel der Hauptschule an der Berliner Straße aus der Verankerung. Die Täter waren über eine Fluchtleiter auf das Schuldach geklettert. In das Gebäude gelangten sie nicht. Beide Beschädigungen wurden am Mittwoch festgestellt. Die Tatzeiten liegen vermutlich am Pfingstwochenende.

In der Nacht zum Mittwoch beschmierten noch unbekannte Täter in Neheim die Fassade einer Kindertagesstätte an der Kapellen­straße. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, (Arnsberg) bzw. (Sundern).