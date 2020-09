Arnsberg/Sundern: Damit das Kreuzchen richtig sitzt

Arnsberg/Sundern. Bei der Stimmabgabe müssen die Wählerinnen und Wähler einiges bedenken.

Noch drei Tage bis zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Viele Menschen haben in Arnsberg und Sundern bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Wer am Sonntag in das Wahllokal geht, wird eine Handvoll Wahlzettel erhalten. Unsere Zeitung erklärt, was es zu wählen gibt und worauf zu achten ist.

Was kann gewählt werden?

Sowohl in Arnsberg als auch in Sundern werden der Landrat des Hochsauerlandkreises, die Zusammensetzung und die Kandidaten des Kreistages des HSK und die Kandidaten und Sitzverteilungen des jeweiligen Stadtrates gewählt. In Sundern gibt es einen weiteren Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters.

Landrats- und Bürgermeisterwahlen

Die reinen Personenwahlen sind einfach: Auf den Stimmzetteln für den Landrat und den Bürgermeister in Sundern stehen die Namen der jeweiligen Kandidaten. Der Wähler kreuzt den Kandidaten an, den er im Amt sehen möchte. Sollte einer der Kandidaten am 13. September mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist er gewählt. Erreicht bei der Landrats- und Bürgermeisterwahl in Sundern kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit (+50 Prozent), gehen jeweils die beiden Kandidaten mit den meisten erzielten Stimmen am 27. September in eine Stichwahl.

Stadtratswahl

Bei den Stadtratswahlen in Arnsberg und Sundern wird es komplizierter. Auf den Wahlzetteln stehen Namen, die wiederum für Parteien stehen (theoretisch könnte auch ein Einzelkandidat antreten). Mit seinem Kreuzchen für die Person wählt man nicht nur seinen Favoriten für das Direktmandat im Stimmbezirk, sondern auch eine Partei.

In den jeweiligen Wahlbezirken - in Arnsberg gibt es 23 und in Sundern 19 - wird gezählt, welcher Kandidat die meisten Stimmen erhält und direkt in den Stadtrat einzieht. Jeder Wahlbezirk hat daher einen eigenen Stimmzettel. Die darauf mit dem Kreuzchen verbundene Stimmabgabe für eine Partei kommt aber in die große stadtweite Addition aller Stimmen für die Parteien und beeinflusst somit die prozentuale Verteilung der Stimmen im Stadtgebiet und damit die Sitzverteilung im Stadtrat.

Wer also seinen „Lieblingsnachbarn“ wählt, weil er glaubt, dass dieser das Quartier gut im Rat vertritt, muss wissen, dass er automatisch auch dessen Partei wählt. Anders als bei Bundestagswahlen gibt es keine Erststimme für den Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die Partei. Wählerinnen und Wähler müssen also abwägen, ob ihnen die zu wählende Person oder die Partei wichtiger ist. Keinen Konflikt gibt es, wenn der/die favorisierte Kandidat/-in auch der bevorzugten Partei angehört.

Kreistagswahl

Genauso läuft es bei der Kreistagswahl. Auch hier steht ein Direktkandidat des Kreistagswahlkreises und damit gleichzeitig dessen Partei zur Wahl. Auch hier gibt es keine Erst- und Zweitstimme.

Sitzverteilung im Stadtrat

Die Sitzverteilung im Stadtrat ergibt sich aus den prozentualen Anteilen, die die Parteien beziehungsweise deren Direktkandidaten in allen Stimmbezirken der Stadt erhalten haben. Erst über die Direktmandate und dann über die im Vorfeld von den Parteien aufgestellten internen Wahllisten werden die Ratsmandate besetzt.

In Arnsberg gibt es mindestens 46 Mandate und in Sundern 38 – jeweils mindestens die Hälfte wird über die Direktmandate besetzt. Sollte eine Partei aber mehr Direktmandate gewinnen als ihr nach der prozentualen Aufzählung eigentlich zustehen, muss gerechnet werden.

In diesem Fall ziehen bei dieser Partei in der Regel keine Listenplätze mehr. Damit der neue Rat prozentual dennoch korrekt dem Wahlergebnis entsprechend zusammengesetzt ist, müssen Überhang- bzw. Ausgleichsmandate helfen. Der Rat muss dann gegebenenfalls vergrößert werden.