Im Wein liegt die Wahrheit. Das mag sein. Aber im Wein liegt noch viel mehr: nämlich Qualität.

Die resultiert aus dem Alter der Reben, der Beschaffenheit des Bodens, dem Klima und dem Herzblut des Winzers. Und diese Mischung macht den berühmten „guten Tropfen“ aus, für den Liebhaber bereit sind, tiefer - oder auch mal ganz tief - in die Tasche zu greifen.

Es gibt alles, was die Herzen der Weinliebhaber höher schlagen lässt

Auch edle Schaumweine und Champagner sind in den Regalen am Alten Markt zu finden. Foto: Achim Gieseke

Wo diese gute Tropfen wie Soldaten bei einer Parade in der Reihe stehen, das ist bei „Kaiserliche Köstlichkeiten“ auf dem Alten Markt in Arnsberg. Hier, bei Ferdi und Barbara Kaiser, gibt es in Flaschen abgefüllt alles, was die Herzen der Weinliebhaber höher schlagen lässt.

Diese anspruchsvolle Kundschaft - und nicht nur die - ist aber nur mit Qualität zu gewinnen und zu halten.

Weinverkauf ist Vertrauenssache

„Die Qualität der von uns angebotenen Weine ist daher für uns von jeher das oberste Gebot,“ sagt Ferdi Kaiser, der mit diesem Geschäft praktisch ein Hobby zum Beruf gemacht hat.

„Zudem ist das Verkaufen von guten Weinen eine Sache des Vertrauens, das uns die Kunden entgegenbringen. Das darf man keinesfalls enttäuschen, will man langfristig Erfolg haben und sich eine treue Kundschaft aufbauen.“

Ferdi Kaiser: „Stimmt die Mischung, dann ist es auch viel einfacher, zu verkaufen“

Die beiden Säulen Qualität und Vertrauen, garniert mit dem schönen Ambiente des bewusst offen gehaltenen Geschäfts, sind für Ferdi Kaiser die wichtigsten Voraussetzungen. „Denn stimmt diese Mischung, dann ist es auch viel einfacher, zu verkaufen.“ Immerhin: In den dekorativen Regalen lagern deutsche, französische und italienische Spitzenweine mit Preisen bis zu 50 Euro.

Was aber nicht bedeutet, dass Familie Kaiser nicht in der Lage ist, noch ganz andere Spitzenerzeugnisse von exklusiven Winzerbetrieben zu besorgen. „Denn wir haben auch einige Kunden, die die richtig teuren Weine bis zu 500 Euro erwerben. Diese Tropfen aber lagern wir nicht hier vor Ort, sondern wir bekommen sie dann direkt vom jeweiligen Winzer.“

Die Qualität der Weine und die Namen der Winzer sind Magnete für die Kunden

Bei „Kaiserliche Köstlichkeiten“ findet man unter anderen auch hochwertige Feinkost und exclusive Brände. Foto: Wolfgang Becker

Letztlich machen so die Qualität und die Namen der berühmten Winzer den Unterschied. Ferdi Kaiser: „Das ist der Magnet, der die Kunden zu uns kommen lässt.“ Zu „Kaiserliche Köstlichkeiten“ am Alten Markt.

Denn die Kaisers arbeiten schließlich nicht mit jedem beliebigen Weingut zusammen. Nur mit ausgewählten Gütern, die zugleich alle wichtigen Weinanbauregionen abdecken.

„Und sie müssen in den einschlägigen Weingütern gelistet und gut bewertet sein.“

Nur renommierte Direktimporteure

So verfügt „Kaiserliche Köstlichkeiten“ über vier renommierte Direktimporteure aus Frankreich, die auch immer mal wieder persönlich aufgesucht werden, und anerkannte Großhändler, die für die Importe aus Italien verantwortlich zeichnen und wissen, worauf im Hause Kaiser Wert gelegt wird.

„Bei den weißen Weinen sind wir in Deutschland ziemlich gut“

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Kommen die offerierten großen Rotweine vornehmlich aus den Nachbarländern Frankreich und Italien, beziehen Ferdi und Barbara Kaiser die Weißweine auch im großen Stil von den deutschen Top-Gütern. „Denn bei den weißen Weinen sind wir in Deutschland ziemlich gut.“

Zumal die großen deutschen Anbaugebiete praktisch vor der Haustür liegen würden. „Was den wichtigen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu den Winzern natürlich enorm erleichtert.“

Die Kunden von „Kaiserliche Köstlichkeiten“ bilden das Spektrum der Gesellschaft ab

Qualität von Weinen, sagt Experte Ferdi Kaiser, sei aber nicht allein eine Frage des Preises: „Auch für 4,90 Euro kann man beispielsweise schon einen guten Tropfen erwerben.“ So bilde die Kundschaft von „Kaiserliche Köstlichkeiten“ auch das gesamte Spektrum der Gesellschaft ab.

Ihnen allen stehen die Kaisers beim Kauf mit fachkundigem Rat zur Seite. Nur darüber, wie sich der Wein auf der Zunge in die verschiedensten Aromen zerlegt, darüber schweigt sich Ferdi Kaiser bei diesen Erläuterungen aus. Warum? „Weil jeder Mensch ein anderes Geschmacksempfinden hat und ein jeder sich den Wein selbst erarbeiten sollte.“

Standort „Alter Markt“ und Museumsneueröffnung steigern Kundenfrequenz deutlich

Mit dem Standort am Alten Markt, in einem ehemaligen Küchenstudio, sind die Kaisers übrigens sehr zufrieden. „Seitdem wir von der Apostelstraße hierhin gezogen sind, sind wir voll durchgestartet. Eigentlich müssten wir sogar noch mehr machen und ausbauen“.

Und auch die Museumsneueröffnung habe die Kundenfrequenz noch einmal deutlich gesteigert. „Das ist ein großes Potenzial für Arnsberg.“

Idee: Weinbar als Tagesbar und vielleicht Stehtische im Freien

Das Ambiente des Ladenlokals passt hervorragend zum Angebot und es wird von den Kunden geschätzt. Foto: Achim Gieseke

Eine Idee zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Geschäftes gibt es vor diesem Hintergrund natürlich auch schon: eine Weinbar als Tagesbar, in der zum feinen Wein Kanapees gereicht werden. Auch die natürlich mit Zutaten von bester Qualität.

„Und vielleicht könnten wir auch einige Stehtische nach draußen stellen. Aber da wären noch Gespräche mit der Stadt erforderlich.“

Wein verbindet mit angenehmen Gefühlen

Doch was bedeutet Wein für Ferdi Kaiser ganz persönlich? Warum das Faible für das Getränk, an dem schon die alten Römer große Freude hatten?

„Wein ist immer ein Kulturgut der jeweiligen Region und daher für mich Urlaub. Er erinnert an gutes Essen und andere schöne Dinge. Und er verbindet uns so mit angenehmen Gefühlen und Gedanken.“