Arnsberg: Sperrung am Lattenberg noch bis Mittwochmorgen

Die Sperrung der L 735 am Lattenberg (in violett markiert).

Oeventrop. Sturmschäden: Landesstraße 735 zwischen Oeventrop und Arnsberg noch bis Mittwochmorgen gesperrt.

Bereits in den Abendstunden am Sonntag wurde die Landesstraße 735 zwischen Oeventrop und Arnsberg wegen umgestürzter Bäume (nach Sturm) für den Verkehr voll gesperrt. Aufräumarbeiten an der Strecke am Montag zeigten, dass weitere Bäume akut umsturzgefährdet sind.

Mit Voraussicht auf die anstehende Wetterlage wurde beschlossen, dass die Strecke wegen akuter Verkehrsgefährdung gesperrt bleibt. Die Stadt Warstein wird den betroffenen Waldbestand auf mehreren hundert Metern durch ein beauftragtes Unternehmen fällen lassen. Die Sperrung wird nach jetzigem Stand bis Mittwochmorgen Bestand haben. Das Streckenstück ist in dieser Zeit nicht passierbar. Die Anwohner vom Lattenberg sind informiert, Erreichbarkeit von Oeventrop aus ist gegeben.