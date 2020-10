Arnsberg: Sekundarschule jetzt Teil des „Courage-Netzwerks“

Arnsberg. Der Schulgemeinde lehnt jegliche Form von Gewalt und Diskriminierung ab. Auch Bürgermeister nimmt an der Verleihung teil.

Die Eingangshalle der Sekundarschule am Eichholz ist mit bunten Luftballons und zahlreichen Plakaten gegen Rassismus geschmückt und in der Luft hängt der Duft von frisch gebackenen Waffeln: Die Sekundarschule wurde jetzt in das bundesweite „Courage-Netzwerk“ aufgenommen und zeigt damit, wie wichtig es der Schulgemeinschaft ist, aktiv gegen jegliche Form der Diskriminierung und Gewalt einzustehen.

Im Rahmen der Titelverleihung wurde der Schule neben der Urkunde auch die offizielle Plakette überreicht, die nun an einer Wand im Foyer aufgehängt werden soll. Neben den KlassensprecherInnen aus allen Jahrgangsstufen, dem Schulleiter und einigen Lehrerinnen und Lehrern nahm auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner an der Titelverleihung teil, der mit einer eindringlichen Rede zum Thema Rassismus das Publikum beeindruckt.

Unterschriften gegen Rassismus und Diskriminierung gesammelt

Im Vorfeld wurden von allen Schulbeteiligten Unterschriften gesammelt, mit denen sie eine Selbstverpflichtung eingingen, jeglicher Form von Rassismus und Diskriminierung innerhalb des Schullebens Einhalt zu gebieten. Erfreulich das Ergebnis der Unterschriftensammlung: Über 82 % der Beteiligten unterstützen das Projekt.

Seit einem halben Jahr arbeitet die Schülervertretung schon an dem Projekt. So war bereits eine mehrtägige Fahrt in das Konzentrationslager Ausschwitz-Birkenau in Polen zu Beginn des Schuljahres auf freiwilliger Basis für die Jahrgangsstufe 10 geplant, jedoch musste diese auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun aber freuen sich alle auf die bevorstehenden Projekte, die mit der Aufnahme in das „Courage-Netzwerk“ einhergehen.

Auch Schauspieler der RTL II-Serie „Krass Schule“als Projektpaten vor Ort

Einen besonderen Grund zur Freude gab es für die Schüler auch am Tag der Titelverleihung: Die Schauspieler Nikolai Rafalski und Jill Kamp von der RTL II-Serie „Krass Schule“ nahmen ihre Rolle als Projektpaten sehr ernst und verbrachten den Dienstagvormittag an der Schule.

Da die Titelverleihung auf Grund der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte, gingen die Paten in den ersten Schulstunden durch die Klassen und gaben allen Schülerinnen und Schülern so die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen.