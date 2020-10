Arnsberg: „Schaukel“ bietet Hilfe für berufstätige Mütter

„Die Schaukel“ nennt sich das vom Zonta-Club Arnsberg ins Leben gerufene Projekt für Mütter und Familien. Vor rund 15 Jahren war es das erste Projekt der noch in den Kinderschuhen stehenden Initiative berufstätiger Frauen in Arnsberg. Bis heute hat „die Schaukel“ in vielen Fällen ganze Arbeit geleistet und bislang über 300 Familien auf ihrem Weg in das Familien-Leben begleitet.

Club freut sich über Spenden „Die Schaukel“ des Zonta-Clubs ist eines von derzeit insgesamt 70 Ehrenamts-Projekten, das aktuell über die Engagementförderung der Stadt Arnsberg unterstützt wird. Ehrenamtliche, die sich für die Initiative „die Schaukel“ engagieren wollen sowie Familien, die Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich bei der Zukunftsagentur-Engagementförderung, Isabel Bornemann, 02932/2011402, Mail: i.bornemann@arnsberg.de melden. Der Zonta-Club freut sich auch über Spenden als Unterstützung.

Seit langem schon wird die Initiative von Zonta durch die Engagementförderung der Stadt Arnsberg unterstützt, die bei der Werbung um Ehrenamtliche und bei deren späterer Qualifizierung hilft und koordiniert. „Wir möchten uns als berufstätige Frauen für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Frauen einsetzen“, sagt Nicole Jerusalem, aktuelle Präsidentin des Zonta-Clubs Arnsberg. Ein wichtiger Grund, die „Schaukel“ mit ihren Unterstützungsangeboten ins Leben zu rufen, sei die Tatsache gewesen, dass Arnsberg weit und breit die Stadt mit den meisten minderjährigen Müttern war, erinnert sich Jerusalem.

Gute Fee in der Familie

Aber längst schon ist das Angebot nicht mehr auf die Altersgruppe „U18“ beschränkt: Die aktuell 14 ehrenamtlichen Helferinnen leisten in allen Familien ihre Unterstützungsarbeit. Was das für die Lebensqualität einer Mutter bedeutet, weiß Katharina Kaatz aus Rumbeck. Die 41-jährige Mutter von inzwischen vier Kindern ist bei ihrer Familienplanung etwas überrascht worden. „Nach der Geburt meiner ersten Söhne war ich plötzlich mit Zwillingen schwanger“, erzählt Kaatz. Die ältesten Söhne mit 4 und 3 Jahren gut versorgt, habe sie sich doch etwas Sorgen gemacht. „Was ist, wenn die Zwillinge noch dazu kommen?“, fragte sich die Mutter aus Rumbeck.

Über ihre Schwägerin hat die gelernte Arzthelferin, die zwischen den Geburten ihrer Kinder auch immer wieder gearbeitet hat, von der „Schaukel“ gehört. Seit fünf Jahren schon ist Gisela Büchner, „Gisi“, wie sie von den Kindern liebevoll genannt wird, als Ehrenamtliche ein Teil der Familie Kaatz geworden. „Es ist gut, dass jemand zwischendurch da ist und für etwas Freiraum sorgt“, sagt Katharina Kaatz.

Und das habe sie auch schon während der Schwangerschaft mit den Zwillingen getan. Mit den „großen Jungs“ ist sie regelmäßig in der Woche in den Wald auf Entdeckungstour gegangen. Die Zwillinge, beides auch wieder Jungen, sind inzwischen fünf Jahre alt und Gisela Büchner eine gute Freundin, fast wie eine Oma in der Familie angesehen.

Ihre Motivation, die Familie und vor allem die Mutter zu unterstützen ist nicht kleiner geworden: Noch immer geht es für „die gute Fee der Familie“ regelmäßig einmal in der Woche mit allen für drei Stunden in den Wald. „Die Motivation für die Ehrenamtlichen zu helfen ist sehr unterschiedlich“, bestätigt Heike Häger vom Zonta-Club Arnsberg. Neben einem Mehr an Freizeit nach dem Beruf zähle aber für viele auch die Bereitschaft, mit ihrem Einsatz der Gesellschaft etwas zurück zu geben.

Kooperation mit „frühen Hilfen“ in Arnsberg

Dieses Hilfsangebot anzunehmen, bedarf es etwas Überwindung, haben die Frauen vom Zonta Club festgestellt. Und auch Isabel Bornemann von der Engagementförderung der Stadt Arnsberg weiß: „Die Anfragen direkt aus den Familien kamen früher häufiger.“ Heute laufe ein Teil der Kontakte in die Familien über die Unterstützungsangebote der „frühen Hilfen“ in Arnsberg. „Wir wollen eine unbürokratische Hilfe auf Augenhöhe anbieten“, beschreibt Heike Häger die Absicht.

Und das lässt sich der Zonta-Club Arnsberg seit Jahren auch etwas kosten: Rund 60.000 Euro sind bereits in das „Schaukel“-Projekt geflossen, dafür haben sich die aktuell 37 Mitglieder stets stark gemacht. Über den Durchschnitt der Jahre hinweg habe man etwa 5000 Euro an Spenden bei Benefizveranstaltungen einsammeln können, erklärt Präsidentin Nicole Jerusalem, Geld mit dem unter anderem auch ein Personalkostenzuschuss an die Engagementförderung für die Koordination der „Schaukel“-Ehrenamtlichen geleistet werden konnte.

Seit der Corona-Pandemie im Land sind große Benefizveranstaltungen unmöglich geworden. Deshalb hat sich der Zonta-Club Arnsberg etwas Neues ausgedacht, um an Spendengelder zu kommen: „Wir verkaufen jetzt eigene Taschen von Zonta“, gibt sich Nicole Jerusalem hoffnungsvoll. Der Aufdruck „Frauen stärken“ sagt genau, was mit dem damit eingenommenen Spendengeld passieren soll.