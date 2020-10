Arnsberg: Rollerfahrer bei Unfall auf B 229 schwer verletzt

Müschede. Ein Rollerfahrer aus Sundern ist bei einem Unfall in Arnsberg-Müschede schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rönkhauser Straße wurde am Montagmorgen ein 62-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt. Gegen 6.10 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer von Hüsten in Richtung Sundern. Als er nach links in die Straße „In der Heimke“ abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des Kleinkraftrades (62), der schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann aus Sundern in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus Arnsberg blieb unverletzt.