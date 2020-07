Arnsberg: Restaurant „JU 52“ am Flugplatz öffnet wieder

Voßwinkel/Echthausen. Ein neues Team begrüßt die Gäste ab sofort im Restaurant „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg-Menden. Neu ist auch die Speisekarte.

Lecker tafeln an Tischen direkt unter dem Tower: Dies ist mit der Neu-Eröffnung des „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg-Menden ab dem 15. Juli 2020 wieder möglich. Nach mehrwöchiger Renovierung präsentiert sich das Ausflugslokal unter neuer Führung.

Hotel, Tagungsräume und Kegelbahn Neben der Gastronomie samt Innen- und Außenbereich gibt es im Flughafengebäude auch ein Hotel mit 16 Betten, Tagungsräume sowie eine Kegelbahn im Untergeschoss. Zum Außenbereich gehört seit vielen Jahren ein Spielplatz mit Klettergerüst in Flugzeugform – auch er steht den Kindern weiterhin zur Verfügung. Weitere Informationen zum Betrieb und den Neuerungen gibt es online unter www.flugplatz-arnsberg-menden.de

Der Mendener Unternehmer Ulrich Leo Bettermann als Eigentümer des Flugplatzes vergibt den gastronomischen Betrieb künftig nicht mehr an einen Pächter, sondern übernimmt das Vorzeige-Objekt in Eigenregie. Das Küchen- und Service-Team seines Restaurants „Le Marron“ in Menden-Bösperde und einige neu gewonnene Mitarbeiter kümmern sich ab sofort auch um die Gäste im „JU 52“.

Trotz Corona-Krise hat die Mendener Unternehmensgruppe „OBO Bettermann“ in den letzten Wochen insbesondere in die Erneuerung, teilweise Überdachung und neue Möblierung der großen Terrasse für die Außengastronomie des „JU 52“ investiert. Es wurden Granitplatten verlegt sowie ein Teil der Fläche mit einem Glasdach und transparenten Windschutz-Elementen versehen. So können Gäste wettergeschützt den sporadischen Flugverkehr auf dem Vorfeld sowie auf der Start-und-Lande-Bahn beobachten.

Von den Plätzen der Außengastronomie aus können Gäste Vorfeld, Start- und Landebahn beobachten. Foto: Andreas Dunker

Erneuert und erweitert wurden auch die Getränke- und Speisekarte des Cafés und Restaurants „JU 52“. Von Süßkartoffel-Pommes und Schnitzeln über Suppen und Salate bis zu Kalbsrücken und Rumpsteak reicht das Spektrum. Aber auch Meeresfrüchte und Fisch stehen auf der Mittags- und Abendkarte. Zudem werden wechselnde Tages- und Wochengerichte angeboten. Am Nachmittag bietet das „JU 52“ wieder hausgemachten Kuchen, Sahnetorten und Waffeln.

Täglich geöffnet

Ihren Namen „JU 52“ haben das Hotel, Café und Restaurant am Flugplatz im Jahr 2011 in Erinnerung an das legendäre Passagier- und Transportflugzeug „JU 52“ der Junkers Flugzeugwerke in Dessau erhalten. Die Wellblechoptik dieses dreimotorigen Tiefdeckers spiegelt sich symbolisch in der silbernen Wellblechfassade des Gebäudes wider.

Künftig werden acht Mitarbeiter für Küche, Service und Hotel im „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg-Menden beschäftigt sein und sich um das Wohl der Gäste kümmern. Die Leitung des gastronomischen Betriebs obliegt Olaf Keichel und seiner Stellvertreterin Dinah Neumann vom Mendener Restaurant „Le Marron“.

Bereichsleiter Ingo Reinert und Betriebsleiter Fabian Schnatmann als Vertreter des Flugplatzes Arnsberg-Menden freuen sich darüber, dass das Hotel, Café und Restaurant „JU 52“ die Infrastruktur des Schwerpunkt-Verkehrslandeplatzes für Geschäftsreisende aus der südwestfälischen Industrie als weicher Standortfaktor wieder ergänzen. Geöffnet haben das Café und Restaurant „JU 52“ ab sofort täglich – außer montags – zwischen 12 und 21 Uhr.

Aufgrund der Infektionsschutz-Maßnahmen im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie bittet das Team des „JU 52“ interessierte Gäste vorab um kurze telefonische Anmeldung, um die maximale Anzahl der Gäste nicht zu überschreiten und die notwendigen Abstände zu gewährleisten.