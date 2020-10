Arnsberg: Residenz-Kino mit ausgefeiltem Hygienekonzept

Arnsberg. Auch die Kinos kämpfen in Corona-Zeiten ums Überleben. Doch der Betreiber des Residenz-Kinos ist zuversichtlich.

Die Corona-Krise ist derzeit das beherrschende Thema – auch im Filmgeschäft. Das hat Kinobetreiber Hubert Nieuwdorp vom legendären Arnsberger Residenz-Kinocenter seit Monaten am eigenen Leibe gespürt.

„Ende März mussten wir von einem auf den anderen Tag schließen“, blickt Nieuwdorp auf den Anfang der Krise zurück. Er sei aber am Abend zuvor noch mit Sohn Maik selbst in eine Vorstellung gegangen, denn man habe ja nicht gewusst, wie lange die Schließung dauern würde. In den kommenden Wochen habe sich das ganze Team intensiv mit den immer wieder wechselnden Anordnungen und Regelungen befasst und das Residenz-Kino Schritt für Schritt „umgerüstet“.

Hubert Nieuwdorp: „Das Residenz ist ein sicherer Freizeitort“

Heißt im Klartext: Ein extra Bestuhlungsplan wurde ausgearbeitet, um die Abstandsregeln einhalten zu können. „Anfangs konnten wir zwei Plätze auf einer Fläche belegen, wo eigentlich acht Personen hinpassen würden“, erläutert Maik Nieuwdorp die Situation im Frühsommer.

Reflektierende Markierungen auf dem Boden des Kassen- und Verkaufsbereichs sowie Desinfektionsspender am Eingang garantieren ein hohes Maß an Sicherheit. Dazu gehört auch die Lüftungsanlage, die Frischluft von unten hereinbläst und die dann oberhalb der Decke aus dem Kinosaal wieder abgezogen wird. Ein idealer Vorgang, so Nieuwdorp, der das Ansteckungsrisiko geradezu auf Null fährt und das Kino zu einem sicheren Freizeitort mache.

Hubert Nieuwdorp: „Wir fühlen uns von der Branche im Stich gelassen“

Theaterleiterin Julia Qualitz ist verantwortlich für Bild und Ton, hier am digitalen Projektor. Foto: Wolfgang Becker

Am 19. Juni wurde das „Resi“ zur Freude der Kinofans wieder geöffnet. Anfangs seien von Freitag bis Sonntag 100 Besucher gekommen, mittlerweile zählt das Resi wöchentlich zwischen 300 und 600 Zuschauer. „Viele wissen gar nicht, dass die Kinos wieder aufgemacht haben“, weiß Hubert Nieuwdorp aus vielen Gesprächen.

Und was bietet die Filmindustrie?

„Leider ist es in dieser schweren Zeit nach wie vor so, dass die Filmverleiher die Starttermine für ihre Filme immer wieder ändern, allen voran begann Disney, alle Filme auf 2021 zu verschieben“, ärgert sich Hubert Nieuwdorp, denn von dem zu Beginn der Krise versprochenen „Zusammenhalt zwischen den amerikanischen Filmverleihern und den Kinobetreibern“ sei nicht mehr viel zu spüren. „Wir fühlen uns von der Branche im Stich gelassen“.

Am 31. Oktober steigt im Residenz-Kino ein „Halloween-Special“

So sei auch der Start des neuen James-Bond-Films „007 – Keine Zeit zu sterben“ kurzfristig auf 2021 verschoben worden. Aber es gebe im Moment viele gute deutsche Produktionen. Das ideale Programm für Jung und Alt in den Herbstferien ist die Fortsetzung des erfolgreichen Filmklassikers „Jim Knopf und die wilde 13“. Der Film ist ganz frisch gestartet und stößt bei Kindern und Erwachsenen auf viel Begeisterung.

Darüber hinaus wird es am 31. Oktober ein „Halloween-Special“ geben, ab 8. November wird die Kultserie „Zurück in die Zukunft“ aus den 1980ern über die Leinwand flimmern.

Die moderne Frischluftzufuhranlage erfordert keinen Mund-Nasenschutz

Viele weitere Aktionen sind im Residenz-Kinocenter in nächster Zeit geplant, um die Besucher wieder zurück auf die Kinositze zu locken. Am 16. November steht der autobiographische Film über die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg auf dem Programm.

Durch das ausgefeilte Hygienekonzept und die moderne Frischluftzufuhr braucht in den Vorführsälen kein Mund-Nasenschutz getragen werden, auch Popcorn und Cola dürfen auf den Sitzplätzen genascht werden.

Online-Kartenkauf bringt Vorteile für Betreiber und Kunden

Ein großer Vorteil für den Ablauf bietet der Online-Verkauf der Eintrittskarten. Zum einen bedeute es eine deutliche Entlastung des Personals, weil so die zeitaufwändige Datenerfassung wegfiele, zum anderen gebe es sowohl an der Kasse als auch im Gastronomiebereich keine langen Warteschlangen.

„Die Besucher können sich ihr Ticket ausdrucken oder aufs Smartphone laden und dann sofort in den Kinosaal gehen“, erklärt Theaterleiterin Julia Qualitz. Weiterer Vorteil: Die Online-Tickets sind jeweils 50 Cent günstiger als an der Kasse.

Hubert Nieuwdorp und sein Team blicken zuversichtlich nach vorne, auch wenn mit den neuesten Corona-Regelungen aus der Bundeshauptstadt wieder schwarze Wolken für die Branche aufziehen könnten.