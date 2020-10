Arnsberg: Ratsbeschlüsse werden auf Nachhaltigkeit geprüft

Arnsberg. In Arnsberg sollen politische Beschlüsse künftig transparent auf ihre Nachhaltigkeitswirkung geprüft werden.

Die Stadt Arnsberg will das Thema Nachhaltigkeit konsequent in die politische Entscheidungsfindung in der Ratsarbeit einfließen lassen. Künftig sollen Projekte und Vorhaben vor politischen Beschlüssen im Rat und in Ausschüssen einem „Nachhaltigkeitscheck“ unterzogen werden. Dabei werden die Auswirkungen auf jedes Ziel der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie von 2018 bewertet.

Prüfkriterien für Beschlüsse

Schon jetzt gibt es Prüfkriterien für Beschlüsse: Jede Beschlussvorlage weist aus, ob und welche Einflüsse und Auswirkungen der Beschluss auf Finanzen, Menschen mit Behinderungen, Demografischer Wandel und Klima hat. Die drei letztgenannten Aspekte sollen zukünftig in die „Bewertung der Nachhaltigkeit“ integriert.

Bemühen um Fachhochschulstandort

Bürgermeister Bittner hatte dies schon vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung angekündigt. Die Stadt will das Thema Nachhaltigkeit nun offensiv und ganz konsequent vorantreiben. Das auch vor dem Hintergrund der laufenden Bemühungen, Arnsberg zu einem Fachhochschulstandort für Wald, Holz und Nachhaltigkeit zu entwickeln. „Wer so etwas ernsthaft will, muss auch sein ganzes Handeln in diese Richtung umstellen“, sagte Bittner schon vor Wochen.

Bislang vier Prüfaspekte

„Seit zehn Jahren werden alle Vorlagen auf ihre Auswirkungen auf das Klima und andere Aspekte geprüft,“ so Bürgermeister Ralf Paul Bittner. „aber zukünftig wollen wir noch viel genauer hinschauen, ob politische Entscheidungen mit unseren strategischen Zielen zu vereinbaren sind.“ Letzten Endes gehe es auch darum, die Entscheidungen auf ihre Auswirkungen auf zukünftige Generationen zu bewerten. „Wir brauchen zukunftsfähige, enkelgerechte Entscheidungen“ so Bittner weiter. „Daran muss sich die Politik in ihrer Entscheidungsfindung messen lassen.“

Pionier-Rolle

Arnsberg gehört zu den ersten Städten bundesweit, die solch einen Nachhaltigkeitscheck nun einführen. „Natürlich geht es beim Nachhaltigkeitscheck auch um die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima“, so Arnsbergs Klima- und Nachhaltigkeitsbeauftragter Sebastian Witte. „Aber genauso wichtig ist die Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen politischer Entscheidungen“. Letzten Endes gelte es, umfassend alle Auswirkungen auf die Themenfelder Gesellschaftliche Teilhabe und Gender, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit und Ernährung / Konsum und Lebensstile, Ressourcen und Umwelt, Klima und Energie sowie Globale Verantwortung und Eine Welt zu bewerten.

Checkliste wird entwickelt

Aktuell wird ein erstes alltagstaugliches Tool in Form einer Checkliste entwickelt, welches später noch smarter gestaltet werden soll und in den direkten Workflow der Vorlagenerstellung eingebunden werden soll. Dabei soll auch auf den „Smart City“ – Werkzeugkasten der Stadt zurückgegriffen werden. Mit dem neuen Nachhaltigkeitscheck soll zum Beginn der neuen Legislaturperiode gestartet werden.

Die Stadt Arnsberg hat sich daher schon im Jahr 2016 mit einer Resolution des Deutschen Städtetages zu den Zielen der Agenda 2030 und deren Globaler Nachhaltigkeitsziele, den SDGs, bekannt. 2018 hat der Rat der Stadt Arnsberg dann die Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen.