Arnsberg: Radweg-Unterhalt lässt teils zu wünschen übrig

Arnsberg. Das langjährige Ratsmitglied Thomas Wälter fordert, schon in der Planungsphase die dafür erforderlichen Mittel zu berücksichtigen.

Radwege sind zu einem wichtigen Aushängeschild für eine Stadt geworden. Gerade auch für das touristisch interessante Arnsberg. Doch ist da wirklich alles Gold was glänzt?

Nur bedingt, findet das langjährige Ratsmitglied Thomas Wälter (Grüne) und kritisiert Unterhalt und Sauberkeit der Radweg-Infrastruktur.

Thomas Wälter: Erst großes Tamtam, aber dann kommt nicht mehr viel

Auch nicht schön: der heruntergekommene Ruheplatz am Ruhrtalradweg direkt oberhalb des Natur-Erlebnis-Raumes. Foto: Achim Gieseke

„Die Radwege werden oft mit großem Tamtam eröffnet,“ sagt Thomas Wälter, „aber dann ist später kein Geld für den Unterhalt und die Reinigung da.“ Was sich leider im Zustand mancher Radwege negativ niederschlage.

Beispiele dafür sei die verblassende Markierung des Rad-Schutzstreifens auf der Bömerstraße und der Ruhrtalradweg-Abschnitt an der Rundturnhalle. Auch die Sauberkeit des Radwegnetzes lasse häufig zu wünschen übrig.

Was keinesfalls sein dürfe, findet Wälter, wachse doch dem innerstädtischen Radverkehr als sinnvolle Alternative zum Auto mehr und mehr Bedeutung zu. „Aber weist man auf einen Missstand hin und fordert dessen Beseitigung, dann heißt es immer: ,Es ist kein Geld da’.“

Thomas Wälter: „Der Knackpunkt sind die Fördermittel“

Deshalb hält es Wälter für dringend angebracht, künftig entsprechende Mittel bereits in der Planungsphase eines Radweges zu berücksichtigen. „Der Knackpunkt sind die Fördermittel,“ weiß der Arnsberger aus langjähriger politischer Tätigkeit.

Denn für beispielsweise den Neubau eines Radweges gebe es zwischen 80 und 90 Prozent Fördermittel. „Die nimmt man natürlich gerne mit, doch dieses Geld ist allein für den Neubau bestimmt, nicht für später anfallende Unterhaltungsarbeiten.“ Aber es sei eben auch wichtig, regelmäßig neu zu markieren und dort, wo erforderlich, den baulichen Zustand zu verbessern.

Von einer Mittelerhöhung im Haushalt 2022/23 ist nicht unbedingt auszugehen

Dazu heißt es vom zuständigen Geschäftsbereich „Straßen und Brücken“ der Stadtwerke: Im Budget der Straßenunterhaltung gibt es einen Posten für die Unterhaltung von Parkplätzen, Radwegen, Beschilderung von Radwegen und Kunst in Kreisverkehren. Für diesen Aufgaben stellt der Haushaltsplan 2020 einen Betrag von 46.000 Euro zur Verfügung.“

Diese Aufgaben seien, so Stadtsprecherin Stephanie Schnura, untereinander deckungsfähig - je nach Anfall und Dringlichkeit der Verkehrssicherungspflicht. Und: „Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Arnsberg ist nicht davon auszugehen, dass der Ansatz in den Haushaltsplänen 2022/2023 nennenswert erhöht werden kann.“

In anderen Worten: Rechnet man die zur Verfügung stehende Summe auf den Komplex „Radweg-Infrastruktur“ herunter, bleiben die für deren Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel wohl recht überschaubar.

Aktuell wird der Ruhrtalradweg am Feauxweg verbreitert

Die Arbeiten zur Verbreiterung des Ruhrtalradwegs zwischen Sekundarschule und Bazillenbrücke am Sauerland-Theater sind ganz frisch angelaufen. Foto: Wolfgang Becker

Und was Thomas Wälter ebenfalls stark verwundert: Seit Beginn des Jahres seien für die Sanierung des Radweges zwischen der Brücke an der Sekundarschule und dem Eichholzsportplatz - „das ist eine völlige Schlaglochstrecke“ - Mittel bereitgestellt, doch passiert sei bislang nichts.

Doch hier gibt es eine Teil-Entwarnung: Am Donnerstag sind die entsprechenden Arbeiten angelaufen, wie der Arnsberger Radverkehrsbeauftragte Hauke Karnath auf Anfrage unserer Zeitung erklärte:

Der Radweg von der Sekundarschule bis zur Bazillenbrücke am Sauerland-Theater wird verbreitert, der Abschnitt Sekundarschul-Brücke bis Rundturnhalle komplett erneuert. Warum die Arbeiten allerdings erst jetzt beginnen, darüber hat Karnath keinerlei Kenntnis.

Weitere Radweg-Sanierung im Sekundarschulbereich hängt vom neuen Haushalt ab

„Und wenn im neuen Haushalt trotz Corona Mittel dafür vorhanden sein werden,“ so Karnath weiter, „dann werden wir auch an den Radweg-Abschnitt Rundturnhalle bis Sportplatz gehen.“ Ob als Komplettsanierung oder in Form von Ausbesserungen, das hänge von den finanziellen Möglichkeiten ab.