Arnsberg: Radfahrer beschädigt Pkw und flüchtet

Ein Radfahrer wurde in Arnsberg in einen Unfall verwickelt (Symbolbild).

Arnsberg. Nach einem Unfall mit einem Auto in Arnsberg wird ein 45-jähriger Radfahrer beleidigend, beschädigt den Pkw – und flüchtet.

Die Polizei sucht nach einem etwa 45-jährigen Fahrradfahrer. Nach einem Unfall mit einem Auto wurde der Mann beleidigend. Er schlug auf das Auto und flüchtete. Nach Angaben einer 29-jährigen Autofahrerin stand diese am Freitag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto vor der roten Ampel in Höhe des Bahnhofs auf der Bahnhofstraße. Der Fahrradfahrer versuchte, rechts an dem Auto in Richtung Neheim vorbeizufahren. Hierbei streifte er den Außenspiegel und stürzte. Der Autospiegel wurde beschädigt.

Die Frau stieg aus und fragte nach dem Befinden des Mannes. Dieser reagierte ungehalten und beleidigte die Frau. Zudem beschädigte er die Motorhaube des Autos durch einen Schlag mit der Hand. Anschließend setzte er sich auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Neheim.

Beschreibung: Mitte 40, circa 1,80 Meter groß, mitteleuropäisches Aussehen, normale Statur, brauner Vollbart, dunkler Helm, schwarze Fahrradbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932-90 200 entgegen.