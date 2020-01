Arnsberg: Private Ergänzung zum kommunalen Ordnungsdienst

Der Ordnungsdienst der Stadt Arnsberg soll durch Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen unterstützt werden. Die Stadt Arnsberg stellt dafür jeweils 30.000 Euro für zwei Jahre in den Haushalt 2020/2021 ein.

CDU-Antrag

Der Rat der Stadt Arnsberg genehmigte dies in seiner jüngsten Sitzung und stimmte damit dem Antrag der CDU mehrheitlich zu. Die privaten Sicherheitsdienste sollen kritische Situationen im öffentlichen Raum deeskalieren und diesen möglichst vorbeugen. Die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste könnten dann bei Bedarf Platzverweise auf öffentlichen städtischen Plätzen aussprechen. Ebenfalls hätte der Einsatz der privaten Sicherheitsdienste einen präventiven Effekt und würde allgemein zu einer Verbesserung der Sicherheitssituation im Stadtgebiet beitragen. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nur solche Sicherheitsunternehmen beauftragt werden, die den Qualitätsstandards nach abgelegter IHK Prüfung entsprechen“, betont die CDU, die sich freut, dass ihr Antrag in den neuen Doppelhaushalt mit eingeflossen ist.

Keine „Sheriffs“

Bürgermeister Ralf Bittner sieht diese Unterstützung ausdrücklich nicht als „schwarze Sheriffs“. Der private Sicherheitsdienst werde auch keine Bestreifung vornehmen, so Bittner. „Das ist so auch mit der Polizei abgesprochen“, sagt der Bürgermeister.

Die von der CDU geforderte Unterstützung ist allerdings in der Stadt Arnsberg nicht ganz neu. Bereits bei der Absicherung und Bewachung des Sauerlandtheaters während der mehr als einjährigen Sanierung hatte die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt, der Vandalismusschäden vorbeugen sollte.

„Anlassbezogener Einsatz“

Auch jetzt gehe es immer nur um „anlassbezogene Aufträge“ zu bestimmten Zeiten oder besondere Maßnahmen wie beispielsweise die Sicherung von Parkanlagen.

Auch mit eigenem Personal soll hier für mehr Sicherheit gesorgt werden. So sind derzeit zwei Mitarbeiter für den kommunalen Vollzugsdienst in der Ausbildung. Auch die Parkraumüberwachung, so Bittner, soll verstärkt werden.