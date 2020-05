Arnsberg: Porsche-Fahrer beschädigt geparkten Pkw und flieht

Arnsberg. Ein bisher noch unbekannter Porsche-Fahrer beschädigte an der Grimmestraße einen geparkten Pkw und floh. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizei befuhr ein schwarzer Porsche um 15:50 Uhr die Grimmestraße vom Möhnesee kommend in Richtig Arnsberg. Beim Vorbeifahren beschädigte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Fahrer stieg aus und begutachtete den Schaden. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr Richtung Arnsberg-Innenstadt.

Bei dem Fahrer des Autos soll es sich um eine männliche Person mit schwarzen Haaren und einer stabilen Figur gehandelt haben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Hüsten unter 02932 / 90 200.