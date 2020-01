Schon am ersten Tag des Jahres 2020 hat die Arnsberger Wehr zu tun.

Arnsberg. Schon am ersten Tag des neuen Jahres muss die Arnsberger Wehr ausrücken. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.

Arnsberg: Pkw bei Garagenbrand zerstört

Zu einem Autobrand an der Straße „Unterm Römberge“ ist am späten Neujahrsabend die Feuerwehr ausgerückt. Die Wehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Gegen 22.15 Uhr bemerkte die Eigentümerin eines Hauses unweit des Abzweigs nach Wennigloh vom Fenster aus Qualm und Brandgeruch im Hof und alarmierte die Leitstelle.

Pkw stand bei Eintreffen der Feuerwehr schon in hellen Flammen

Die Wache Arnsberg der Feuerwehr traf kurze Zeit später mit einem Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ein, zu diesem Zeitpunkt stand der in einem Unterstand abgestellte Pkw, ein Golf 5 R 32, aber bereits in hellen Flammen.

Die Wehrmänner konnten mit einem Schnellangriffsrohr das Feuer zügig löschen, aufgrund der Minustemperaturen gefror allerdings das Löschwasser und machte den Hof zu einer Schlitterpartie; hier half nur Streusalz aus dem Feuerwehrwagen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, zur Schadenshöhe konnte auch nach Abschluss der Löscharbeiten noch keine Angabe gemacht werden.