Arnsberg: Peter Clemen nun Beisitzer am Verfassungsgericht

Arnsberg. Eine große Arbeitsbelastung der Richter am Landgericht Arnsberg stellt Präsident Peter Clemen fest, und reagiert darauf,.

Neuigkeiten, Veränderungen und brisante Verfahren beim Landgericht Arnsberg: Rückblick und Vorausschau über das Jahr 2020 verschafften der Präsident des Landgerichtes Peter Clemen, der Vizepräsident Jörg Maus, der Pressesprecher Daniel Langesberg und dessen Vertreterin Leonie Maaß.

Peter Clemen wurde eine besondere Ehre zuteil. Auf Vorschlag mehrerer Parteien wurde er als

stellvertretender Beisitzer für das Landesverfassungsgericht NRW in Münster gewählt. Die Wahl fand vor wenigen Tagen erst im Landtag statt, wo Clemen vor 170 Abgeordneten seinen Eid auf die nordrhein-westfälische Verfassung ablegte.

Als besonders erwähnenswert wurde die Ausstellung im Landgericht mit Vorträgen von Experten über das Massaker von 1945 im Arnsberger Wald bei Warstein und Meschede herausgestellt. Es war in Zusammenarbeit mit dem LWL und unter Begleitung des WDR von der Bevölkerung stark angenommen. Weil sich die Justiz offen, transparent und volksnah präsentieren will, kam eine weitere, nicht juristisch typische Veranstaltung zustande. Ein Arnsberger Imker berichtete im überfüllten großen Schwurgerichtssaal über die Faszination der Honigbiene und deren Bedeutung für das Ökosystem, wobei eine Rechtsanwältin gleichzeitig die wichtigen Aspekte des Bienenrechts aufzeigte.

In den Großen Strafkammers fanden bemerkenswerte Prozesse statt: ein kleiner Auszug: der Mordprozess von Medebach, wo ein 22-Jähriger einen Rentner mit neun Stichen in den Hals tötete. Der „Umarex-Prozess“ bei dem es um Waffendiebstahl und -handel geht. Der Prozess gegen eine Mitarbeiterin eines Jugendamtes wegen Beihilfe zur fahrlässigen Körperverletzung und Tötung eines Kindes durch Vernachlässigung der Mutter zu Tode kam.

Zurzeit läuft noch der sogenannte „Raserprozess“ mit bislang 17 Verhandlungstagen. Die Zivilkammeren verhandelten eine große Anzahl von Klagen, deren Urteile zum Teil bundesweite Auswirkungen haben. Die starke Arbeitsbelastung wird sich auch im nächsten Jahr, so ist jetzt schon abzusehen, fortsetzen: Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, hat das Landgericht einen neuen Verteilerschlüssel erarbeitet. Dieser wird dazu führen, dass alle Richter gleichmäßig belastet werden. Pionierarbeit wurde auch in Sachen Bereitschaftsdienst der Richter geleistet. Dieser konzentriert sich jetzt allein auf das Amtsgericht, um u.a. Haftprüfungen vorzunehmen und Entscheidungen über Einweisungen in geschlossene Einrichtungen getroffen werden.

„In diesen unruhigen Zeiten bekommen alle Gerichte, und die Landgerichte speziell, immer mehr Arbeit. Wir haben momentan alle Planstellen für Richter besetzt, müssen aber wegen der weiterhin stetig steigenden Prozesse und Klagen mit neuen Konzepten den Arbeitsaufwand zum Wohle der Bürger sorgfältig abarbeiten“, so Peter Clemen.