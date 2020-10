Arnsberg: Ordnungsamt meldet Verstöße gegen Maskenpflicht

Arnsberg. Corona-Regeln: In Arnsberg kontrolliert das Ordnungsamt in Einzelhandelsbetriebe – und muss fast überall etwas beanstanden.

Angesichts des sprunghaften Anstieges der Corona-Fallzahlen kontrolliert die Stadt Arnsberg derzeit verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln, insbesondere im örtlichen Einzelhandel.

Mit bislang nicht gerade prickelndem Ergebnis: In den letzten Tagen, so Verwaltungssprecher Elmar Kettler, wurden knapp 30 Einzelhandelsbetriebe überprüft, gerade einmal drei seien ohne Beanstandung gewesen.

„Es war erschreckend festzustellen, dass in den meisten Betrieben zwar im Eingangsbereich der Hinweis auf die Einhaltung des Abstandsgebotes und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen wird, aber keine diesbezüglichen Kontrollen durch die Betriebe selbst durchgeführt werden,“ so Kettler auf Anfrage unserer Zeitung. Dies sei auch immer wieder von Bürgern an die Verwaltung herangetragen worden.

Die festgestellten Verstöße würden sanktioniert und auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Elmar Kettler: „Die verantwortlichen Geschäftsbetreiber wurden noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass sie verpflichtet sind, für die Einhaltung und Durchsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen in ihren Geschäftsbetrieben selbst zu sorgen.“

Stadt Arnsberg kündigt weitere Kontrollen an

Die Stadt jedenfalls werde in dieser Sache auch weiterhin nicht locker lassen, kündigte deren Sprecher an: „Die Kontrollen werden in den kommenden Monaten konsequent weiter durchgeführt, nicht nur im Bereich des Einzelhandels.“ Bei Verstößen gegen die Coronaschutzbestimmungen würden dann auch unverzüglich entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Für die Kontrollen setze die Stadt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein, dies auch aus dem Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs. „Angedacht ist zudem wieder - wie bereits zu Beginn der Pandemie - die personelle Verstärkung durch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gesamtverwaltung.“