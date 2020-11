Arnsberg: Museumsdirektor Schulte-Hobein zieht Bilanz

Braucht ein Landkreis ein Museum, und welche Aufgaben soll das Haus haben? Das war nur eine der Fragen, mit denen sich Dr. Jürgen Schulte-Hobein in den 21 Jahren an der Spitze des Sauerland-Museums auseinandersetzen musste. Der Neubau hat die Diskussionen beschleunigt, denn manche Politiker, aber auch einige Museumsvereine im HSK, hätten das Geld gerne nach dem Gießkannen-Prinzip auf ihre örtlichen Häuser verteilt. „Das Sauerland-Museum, so wie es heute ist, trägt seine Handschrift“, würdigt entsprechend Landrat Dr. Karl Schneider den Museumsdirektor, der kurz vor Weihnachten in den Ruhestand geht.

Schneider weiter: „Er hat für die Lösung am Ruhrufer gekämpft, da war er der Impuls- und Ideengeber.“ Damit ist der zweite Aspekt angesprochen: die Hoffnungen, die sich stadtplanerisch mit dem Neubau verbinden und seine Funktion in der überregionalen Wahrnehmung. Die Macke-Ausstellung mit ihren rund 30.000 Besuchern hat alle Erwartungen erfüllt, mit dem Haus die Altstadt zu beleben. Die zahlreichen Gäste von auswärts sowie die Architekturpreise belegen, dass ein Museum zur Visitenkarte einer Region werden kann.

Die Programme stehen schon

Schulte-Hobein wird das Museum auch nach seinem Ruhestand prägen, denn die Programme für 2021 und 2022 stehen schon. Der Themenmix spiegelt das Konzept: „Wir sind das Museum für das ehemalige Herzogtum Westfalen. Wir wollen kulturhistorische mit kunsthistorischen Ausstellungen abwechseln.“ So zeigt das Museum im nächsten Jahr eine Ausstellung über rheinische und westfälische Expressionisten. Darauf folgen die Themen Hexenverfolgung sowie Burgen und Ritter, beides mit regionalem Aspekt. Dass ein Museum auch ein Forschungszentrum darstellt, ist vielen Bürgern nicht bewusst. „Wir haben die Aufgabe zu sammeln, zu bewahren und zu präsentieren. Öffentlichkeitswirksam ist nur das Ausstellen. Das Sammeln ist sehr wichtig, weil das Museum das Gedächtnis der Region ist.“

Depot wird neugestaltet

Damit die Sammlung sicher aufbewahrt werden kann, muss auch das Depot neugestaltet werden, und das ist der einzige Bereich des Museums, der nicht fertig sein wird, wenn Schulte-Hobein in den Ruhestand geht. „Das Depot wird nach neuester Technik eingerichtet und genügt professionellsten Ansprüchen.“ Die Sammlung umfasst Werke der Macke-Preisträger und Exponate zur Geschichte des Herzogtums Westfalen. Schulte-Hobein: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir noch sammeln können, das hängt mit der Imagesteigerung des Hauses zusammen.“

Ein viel beachteter Beleg dafür ist die Wiederentdeckung des Malers Engelbert Seibertz (20. April 1813 in Brilon - 2. Oktober 1905 in Arnsberg), der für den bayerischen König Maximilian II. 300 Werke schuf, in seiner Heimat aber vergessen war. Das Sauerland-Museum löste 2005 mit einer großen Retrospektive eine Wiederentdeckung aus. Inzwischen befinden sich über 40 Gemälde des Malers in der Sammlung. Schulte-Hobein: „Unsere Arnsberger Seibertz-Ausstellung ist ein Jahr später im bayerischen Landtag gezeigt worden.“

Sammlung zu Corona

Doch nicht nur alte Artefakte werden gesammelt, sondern ebenfalls Objekte, die in Zukunft Geschichte sein werden. „Wir haben mit einer Sammlung zu Corona begonnen. In einigen Jahren wird es vermutlich zu einer Sonderausstellung über die Corona-Zeit kommen. Wir sammeln Fotos, Verbotsschilder, Masken, Toilettenpapier. Es ist ja schon eine außergewöhnliche Situation.“

Bewusst loslassen

Nach dem Ruhestand will Schulte-Hobein zunächst einen Schnitt machen, „bewusst loslassen“, sagt er. Der 65-Jährige wandert viel, fährt Fahrrad, spielt Fußball. Und er freut sich mit seiner Frau bereits über zwei Enkelkinder. „Ich möchte zunächst einmal die Dinge tun, zu denen ich vorher nicht gekommen bin. Ich gehe mit großer Wehmut, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und mit großer Dankbarkeit, weil ich ein wunderbares Team hatte und die Zusammenarbeit mit allen Akteuren des Kreises stets hervorragend war.“