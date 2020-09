Umwelt Arnsberg: Markthändler will jetzt auch auf Papier verzichten

Arnsberg. Albert Ballhausen zündet auf dem Arnsberger Wochenmarkt die nächste Stufe im Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz.

Markbeschicker Albert Ballhausen ist zufrieden. Zumindest was die Resonanz der Kunden auf seinen Aufruf betrifft, künftig bei Einkäufen auf dem Arnsberger Wochenmarkt auf Plastiktüten und ähnliche Behältnisse zu verzichten (wir berichteten).

„Das läuft wunderbar. Inzwischen kommt bereits gut ein Drittel unserer Kunden mit Körben oder Stofftaschen. Und wir selbst verzichten auf jegliche Plastikverpackung.“

Albert Ballhausen hofft auf Nachahme-Effekt

Daher ist es für Ballhausen nun an der Zeit, an seinem Marktstand den nächsten Schritt zu tun: den Verzicht auch auf Papierverpackungen. „Einer muss schließlich damit anfangen, hier auf dem Markt etwas für den Umwelt- und Klimaschutz beizutragen.“

Dafür übernehme die Familie Ballhausen gerne die Vorreiterrolle. Auch in der Hoffnung, dass dieses Beispiel an den anderen Marktständen auf dem Gutenbergplatz Schule mache. „Doch leider sieht es in dieser Sache bei meinen Kolleginnen und Kollegen derzeit noch mau aus.“ Eine entsprechende Bereitschaft lasse sich bislang jedenfalls nicht erkennen. „Und das ist eigentlich sehr schade.“

Auch viele kleine Schritte haben Bedeutung für den Umweltschutz

Auslöser für Ballhausens Engagement war übrigens ein Markthändler in Höxter, der seit langer Zeit komplett auf die Verwendung von Plastik verzichtet. „Das hat mir imponiert und mir die Bedeutung auch vieler kleiner Schritte für den Umweltschutz klargemacht.“